हांगकांग ओपन : सात्विक-चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची

हांगकांग, 12 सितंबर (आईएएनएस)। भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को मलेशिया के आरिफ जुनैदी और रॉय किंग याप पर जीत के साथ भारतीय जोड़ी ने हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल जगह बनाई।
हाल ही में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली दुनिया की आठवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने 64 मिनट तक चले क्वार्टरफाइनल मुकाबले में 21-14, 20-22, 21-16 से जीत हासिल की।
भारतीय जोड़ी ने मैच की शुरुआत सतर्कता से की और बड़े स्मैश, तेज इंटरसेप्शन के साथ पहला गेम 21-14 से अपने नाम कर लिया।
मलेशियाई जोड़ी ने दूसरे गेम में प्रभावशाली रक्षात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जोड़ी पर दबाव बनाया। रोमांचक रहे दूसरे गेम को मलेशियाई जोड़ी ने 22-20 से अपने नाम किया।
तीसरे गेम में सात्विक और चिराग ने आक्रामक खेल दिखाया और 21-16 से जीत हासिल करते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया।
इस जीत के साथ, भारतीय जोड़ी ने लगातार दूसरे सुपर 500 सेमीफाइनल में प्रवेश किया और सर्किट की सबसे लगातार युगल टीमों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। अब वे फाइनल में जगह बनाने के लिए चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग-वेई से भिड़ेंगे।
इससे पहले, लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन आयुष शेट्टी पर कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। 22 वर्षीय सेन ने एक तनावपूर्ण मुकाबले में धैर्य और अनुभव का परिचय देते हुए 21-16, 17-21, 21-13 से जीत हासिल की। शेट्टी ने दूसरे गेम में जबरदस्त वापसी की थी और जीत दर्ज की थी। तीसरा गेम निर्णायक रहा था, जिसमें सेन ने प्रणय को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की थी।
स्टार महिला शटलर पीवी सिंधु पहले दौर से ही बाहर हो गई थी।
--आईएएनएस
