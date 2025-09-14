हांगकांग ओपन : फाइनल में हारी सात्विक-चिराग की जोड़ी

हांगकांग, 14 सितंबर (आईएएनएस)। चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी का हांगकांग ओपन जीतने का सपना टूट गया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी को पुरुष युगल फाइनल में छठी वरियता प्राप्त चीन की लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

साल 2025 का पहला फाइनल खेल रही सात्विक-चिराग की जोड़ी को चीनी जोड़ी के हाथों 21-19, 14-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले इस जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में चेन चेंग कुआन और लिन बिंग को 21-17, 21-15 से हराकर लगातार छह सेमीफाइनल में मिली हार का क्रम तोड़ा था।

भारतीय जोड़ी को पहला गेम जीतने के बावजूद 61 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी जोड़ी के खिलाफ 21-19 14-21 17-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस सत्र में छह बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय जोड़ी की लियांग और वैंग के खिलाफ 10 मैच में यह सातवीं हार है जबकि उन्होंने तीन जीत दर्ज की है। भारतीय जोड़ी ने पेरिस में विश्व चैंपियनशिप के दौरान चीन की इस जोड़ी को हराया था।

थाईलैंड ओपन जीतने के बाद भारतीय जोड़ी 16 महीनों में पहली बार फाइनल में खेल रही थी और इस हार के साथ सुपर 500 फाइनल में इस जोड़ी का परफेक्ट रिकार्ड भी टूट गया। सात्विक और चिराग ने इससे पहले अपने चारों सुपर 500 फाइनल में खिताब जीता था।

हार के बाद चिराग ने कहा, "यह सप्ताह अच्छा रहा, विश्व चैंपियनशिप के एक सप्ताह बाद हम फाइनल खेल रहे थे। आप खिताब जीतना चाहते हैं, लेकिन उन्हें श्रेय जाता है, वे अच्छा खेले। अगली बार भी मौका मिलेगा। मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं।"

भारत को एकल इवेंट में भी निराशा हाथ लगी है। चीन के ली शी फेंग ने भारत के लक्ष्य सेन को हांगकांग ओपन के मेंस सिंगल इवेंट के फाइनल में 21-15,21-12 के स्कोर से हरा दिया। इसी के साथ चीन ओपन ऐरा में पहला देश बन गया है, जिसने टूर्नामेंट के हर एक इवेंट में क्लीन स्वीप किया है।

