पंत को फिर से वैसा ही बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बनते देखना चाहते हैं, जैसे वह हमेशा से रहे हैं: आगरकर

गुवाहाटी: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने मंगलवार को कहा कि वह और उनकी चयन समिति चाहते हैं कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत 'फिर से वैसे ही बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बनें, जैसे वह हमेशा से रहे हैं।'

आगरकर का यह बयान तब आया है, जब अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए पंत की जगह केएल राहुल को टेस्ट टीम का उप-कप्तान बनाया गया और वनडे टीम में उनकी जगह ईशान किशन को शामिल कर लिया गया।

28 वर्षीय पंत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारत को कई टेस्ट मैच जिताए हैं, लेकिन उनकी कप्तानी की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 की प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है।

चयनकर्ताओं ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पंत को बाहर रखा है, जिनके स्थान पर ईशान किशन को मौका दिया गया, जो आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं।

आगरकर ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ऋषभ एक जबरदस्त टेस्ट खिलाड़ी हैं। जाहिर है, इस समय वह वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वह फिर से वैसे ही बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बनें, जैसे वह हमेशा से रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट टीम में उनकी जगह को लेकर किसी तरह की कोई चिंता है। मेरा मानना ​​है कि टेस्ट बल्लेबाजी क्रम में वह हमारे मुख्य बल्लेबाजों में से एक हैं। इंग्लैंड का उनका दौरा काफी अच्छा रहा था, जब तक कि वह चोटिल नहीं हो गए थे।"

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि वह खुद भी कुछ और रन बनाना चाहेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। इसलिए, जहां तक ​​टेस्ट क्रिकेट की बात है, तो कोई चिंता नहीं है। हां, इस समय हमने वनडे क्रिकेट के लिए दो अलग-अलग विकल्पों को चुना है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, वह हमारे मुख्य खिलाड़ियों में से एक हैं।"

इस बीच, राहुल ने पहले भी तीन टेस्ट मुकाबलों में भारत की कप्तानी की है, और आगरकर को लगा कि शीर्ष पद पर रहने का पिछला अनुभव टीम के लिए तब फायदेमंद साबित होगा, जब शुभमन गिल को कोई चोट लग जाती है।

उन्होंने कहा, "मेरा मतलब है, केएल पहले भी टेस्ट कप्तान रह चुके हैं। जाहिर है, ऋषभ उप-कप्तान थे, और हम चाहते हैं कि वह एक बेहतरीन बल्लेबाज बनें, जैसा कि वह हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में रहे हैं। इस समय हमें लगता है कि उप-कप्तान के तौर पर अनुभव के मामले में हमारे पास यही सबसे अच्छा विकल्प है। अगर ऐसी स्थिति आती है - जैसा कि हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान भी देखा था, जब शुभमन चोटिल हो गए थे, तो केएल हमें वह जरूरी अनुभव देते हैं, जिसकी ऐसी स्थिति में जरूरत होती है। इसके अलावा, जाहिर है, उन्होंने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके पास काफी अनुभव है।"

जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नही हैं। इस तेज गेंदबाज को लेकर आगरकर ने कहा, "(जसप्रीत) बुमराह, जाहिर है, अपने वर्कलोड को बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि जब हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे, तब तक वह टीम में वापस आ जाएंगे। इसलिए, मुझे किसी और ऐसे खिलाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा जो चोट या इसी तरह की किसी और वजह से टीम से बाहर हो। इसलिए, जब तक आप किसी खिलाड़ी का नाम लेकर न पूछें, तब तक मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।"

--आईएएनएस

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