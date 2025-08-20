खेल

Maharaja Trophy 2025 : रविचंद्रन ने जड़ा नाबाद अर्धशतक, चौथी जीत के साथ शीर्ष पर गुलबर्ग मिस्टिक्स

गुलबर्गा मिस्टिक्स ने शिवमोग्गा लायंस को हराकर शीर्ष स्थान बरकरार रखा
Aug 20, 2025, 08:10 AM
नई दिल्ली:  गुलबर्ग मिस्टिक्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 17वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने मैसूर में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में शिवमोग्गा लायंस को सात विकेट से रौंदा।

इस जीत के साथ गुलबर्ग मिस्टिक्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में मजबूती के साथ शीर्ष पर खड़ी है। मिस्टिक्स छह में से चार मुकाबले जीत चुकी है। वहीं, शिवमोग्गा लायंस छह मुकाबले खेलने के बावजूद जीत का खाता नहीं खोल सकी। टीम ने पांच मैच गंवा दिए, जबकि एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था।

 

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी शिवमोग्गा लायंस की टीम ने निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 133 रन बनाए। कप्तान निहाल उल्लाल ने ध्रुव प्रभाकर के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज 3.4 ओवरों में 30 रन की साझेदारी की।

 

ध्रुव 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, निहाल 12 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे।

 

तुषार सिंह टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे, जिन्होंने 25 गेंदों में चार चौकों की मदद से 32 रन की पारी खेली, जबकि हार्दिक राज 19 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद रहे।

 

विपक्षी टीम की ओर से शशि कुमार और पृथ्वीराज शेखावत ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि प्रवीण दुबे और लविश कौशल ने एक-एक शिकार किया।

 

इसके जवाब में गुलबर्ग मिस्टिक्स की टीम 49 के स्कोर तक लवनिथ सिसोदिया (7) और प्रज्वल पवन (20) का विकेट गंवा चुकी थी।

 

यहां से निकिन जोस ने स्मरण रविचंद्रन के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़ते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया।

 

निकिन 42 गेंदों में दो चौकों के साथ 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि स्मरण ने 30 गेंदों में 53 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी में चार छक्के और तीन चौके शामिल रहे।

 

लायंस की तरफ से वासुकी कौशिक, ध्रुव प्रभाकर और हार्दिक राज ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

 

 

 

