Glenn Maxwell Career : 'उम्मीद है जल्द ही मिलेंगे', आईपीएल 2026 की नीलामी से दूर मैक्सवेल ने दिया भावुक बयान

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 के लिए अबु धाबी में 16 दिसंबर को नीलामी होगी। नीलामी के लिए 1,355 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर किया है। इतने नामों में दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम नहीं है। मैक्सवेल ने नीलामी के लिए अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया है। मैक्सवेल ने कहा है कि यह एक बड़ा फैसला है।

ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 की नीलामी सूची में अपना नाम नहीं देने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे एक बड़ा फैसला बताया है और आईपीएल के दौरान भारत में बिताए समय को यादगार बताया है।

मैक्सवेल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आईपीएल में कई यादगार सीजन के बाद, मैंने इस साल ऑक्शन में अपना नाम न डालने का फैसला किया है। यह एक बड़ा फैसला है। इस लीग ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।"

उन्होंने लिखा, "आईपीएल ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर बनाने में मदद की है। मैं खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेलने, शानदार फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने और ऐसे फैंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला जिनका जोश बेमिसाल है। भारत की यादें, चुनौतियां और ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहेंगी।इतने सालों में आपके समर्थन लिए धन्यवाद, उम्मीद है जल्द ही मिलेंगे।"

ग्लेन मैक्सवेल पिछले सीजन पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। उंगली की चोट की वजह से वह सीजन के बीच में ही बाहर हो गए थे। पंजाब ने उनकी जगह मिचेल ओवेन को शामिल किया था।

मैक्सवेल 2012 से आईपीएल खेल रहे हैं। वह दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज मैक्सवेल ने अपने आईपीएल करियर में 141 मैचों में 155.15 की स्ट्राइक रेट से 2,819 रन बनाए हैं। इस दौरान 18 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा 41 विकेट भी उन्होंने लिए हैं।

2014 और 2021 मैक्सवेल के लिए बेहतरीन सीजन रहा है। 2014 में पंजाब के लिए 16 मैचों में 552 रन उन्होंने बनाए थे। वहीं 2021 में आरसीबी के लिए 15 मैचों में उन्होंने 513 रन बनाए थे। 2023 में भी आरसीबी के लिए 14 मैचों में 400 रन उन्होंने बनाए थे।

--आईएएनएस