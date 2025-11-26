खेल

घर में तीसरी बार भारतीय टीम का सूपड़ा साफ, गौतम गंभीर की कोचिंग में बना निराशाजनक रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। टी20 विश्व कप 2024 के बाद गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था। गंभीर की कोचिंग में वनडे और टी20 में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टेस्ट क्रिकेट में टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। घरेलू मैदान पर भारतीय टीम अपने निराशाजनक प्रदर्शन से चौंका रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज में मिली हार इसका सबसे ताजा उदाहरण है।

भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। वहीं पहली होम टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ 1933-34 में खेली थी। उस समय से लेकर अब तक भारतीय टीम को सिर्फ 3 घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। 2 बार क्लीन स्वीप गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद हुई है।

भारतीय टीम को पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने 1999-2000 में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 से हराया था। घर में पहली बार भारत को क्लीन स्वीप होना पड़ा था। इसके बाद भारतीय टीम ने घर में सीरीज के सभी टेस्ट न हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखा।

9 जुलाई 2024 को गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने थे। गंभीर की कोचिंग की डेढ़ साल की अवधि में भारतीय टीम का टेस्ट में प्रदर्शन लगातार गिरा है। टीम दो बार क्लीन स्वीप का सामना कर चुकी है।

भारतीय टीम को अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। उस हार के ठीक एक साल बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 0-2 से हरा दिया है।

1932 से लेकर 2024 जुलाई तक भारतीय क्रिकेट में जो सिर्फ 1 बार हुआ था। गंभीर के डेढ़ साल के कार्यकाल में 2 बार हो चुका है। ये आंकड़े बेहद निराशजनक हैं और गंभीर की टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग क्षमता पर सवाल उठाते हैं।

बता दें कि गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने 19 टेस्ट खेले हैं जिसमें 10 में हार और 7 मैचों में जीत मिली है। 2 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। 7 जीत में 4 बांग्लादेश और वेस्टइंडीज (2+2) के खिलाफ मिली है।

