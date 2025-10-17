गैविन लार्सन को मिली न्यूजीलैंड के सेलेक्शन पैनल की जिम्मेदारी

ऑकलैंड, 17 ​​अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज गैविन लार्सन को न्यूजींलैंड क्रिकेट का सेलेक्शन मैनेजर नियुक्त किया गया है। लार्सन, सैम वेल्स के बाद यह जिम्मा संभालेंगे। वह 3 नवंबर से आधिकारिक तौर पर अपनी भूमिका शुरू करेंगे।

लार्सन, हेड कोच रॉब वॉल्टर के साथ मिलकर ब्लैककैप्स, न्यूजीलैंड-ए और न्यूजीलैंड इलेवन टीमों के चयन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इस भूमिका पर खुशी जताते हुए लार्सन ने कहा, "ब्लैककैप्स और नेशनल हाई परफॉर्मेंस माहौल में दोबारा शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं क्रिकेट के प्रति बेहद जुनूनी हूं। मुझे एक बार फिर से उच्चतम स्तर पर योगदान देने का मौका मिलना बेहद रोमांचक है। मैं इस समर से शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूं। उम्मीद करता हूं कि ब्लैककैप्स की सफलता को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकूं।"

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के चीफ हाई परफॉर्मेंस ऑफिसर डैरिल गिब्सन ने कहा, "गैविन की इस भूमिका से परिचितता और इसकी आवश्यकताओं की समझ ने उनके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हम उनके जुनून, ऊर्जा और दोबारा खेल से जुड़कर सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा से भी बेहद प्रभावित हुए।"

नेशनल सेलेक्शन मैनेजर चयन प्रक्रिया को संचालित करने के साथ-साथ घरेलू स्काउट्स और मेजर एसोसिएशन कोचों के साथ मिलकर घरेलू क्रिकेट पर नजर बनाए रखने के भी जिम्मेदार होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8 टेस्ट और 121 वनडे खेलने वाले लार्सन क्रिकेट वेलिंगटन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप-2015 से पहले क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर थे। इसके बाद, उन्हें 2015 से 2023 तक न्यूजीलैंड का सेलेक्शन मैनेजर नियुक्त किया गया।

इसके बाद गैविन लार्सन ने वार्विकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब में परफॉर्मेंस डायरेक्टर की भूमिका निभाई, जिसके बाद वह न्यूजींलैंड लौटे और नेल्सन जायंट्स (बास्केटबॉल) के लिए कमर्शियल मैनेजर का पद स्वीकार किया।

गिब्सन ने पुष्टि की है कि चयन मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेलेक्शन मैनेजर को ब्लैककैप्स के हेड कोच को जानकारी देने, सलाह देने, सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर चुनौती देने का अधिकार होगा, जबकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हेड कोच के पास ही रहेगा।

