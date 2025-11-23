खेल

गुवाहाटी टेस्ट : दूसरे दिन के पहले सेशन में साउथ अफ्रीका का दबदबा, विकेट को तरसी टीम इंडिया

Nov 23, 2025

गुवाहाटी, 23 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार शुरुआत की है। पहले सेशन में साउथ अफ्रीकी टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। मेहमान टीम ने 111 ओवरों के खेल तक 6 विकेट खोकर 316 रन लिए हैं।

मुकाबले के पहले दिन शुरुआती दो सेशन में शानदार बल्लेबाजी के बाद साउथ अफ्रीका ने तीसरे सेशन में 4 विकेट गंवाए थे। पहले दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 247/6 था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि तीसरे सेशन में जिस तरह गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, उसी तरह दूसरे दिन के पहले सेशन में भी गेंदबाजी होगी, लेकिन ऐसा न हो सका।

सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेन ने सातवें विकेट के लिए 179 गेंदों में 70 रन जोड़कर साउथ अफ्रीका को संकट से बाहर निकाल लिया है। दूसरे दिन के पहले सेशन तक मुथुसामी 131 गेंदों में 6 चौकों के साथ 56 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि वेरेन 94 गेंदों में 4 चौकों के साथ 38 रन बना चुके हैं।

गुवाहाटी में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 26.5 ओवरों में 82 रन बनाए। मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकेल्टन ने 35 रन की पारी खेली।

टीम ने 82 के स्कोर पर अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था। यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेंबा बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़ते हुए टीम को 150 के पार पहुंचाया। बावुमा 41 रन बनाकर आउट हुए, जबकि स्टब्स ने 49 रन की पारी खेली।

पहले दिन के तीसरे सेशन तक साउथ अफ्रीका ने 246 के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। यहां से मुथुसामी और वेरेन ने पारी को संभालने का काम किया।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट निकाला है।

साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 30 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में भारतीय टीम की निगाहें गुवाहाटी टेस्ट को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करने पर हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

