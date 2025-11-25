खेल

गुवाहाटी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने भारत में तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

Nov 25, 2025, 04:41 PM

गुवाहाटी, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर ऑस्ट्रेलिया का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भारत में खेले गए टेस्ट में सबसे बड़ी लीड लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में नागपुर में भारत के खिलाफ 542 रन की लीड ली थी। दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत के खिलाफ 548 रन की लीड लेकर ऑस्ट्रेलिया का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

2004 में हुए उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 342 रन से जीता था।

इस टेस्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी के 109, मार्को जानसेन के 93 रन की बदौलत 489 रन बनाए थे। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए।

भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर ऑल आउट होकर दक्षिण अफ्रीका से पहली पारी के आधार पर 288 रन से पिछड़ गई थी। मार्को जानसेन ने 6 विकेट लिए थे। हार्मर को 3 और केशव महाराज को 1 विकेट मिला था।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित की। ट्रिस्टन स्टब्स ने सर्वाधिक 94 रन बनाए। स्टब्स के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने पारी घोषित कर दी। स्टब्स के अलावा, वियान मुल्डर 35 रन बनाकर नाबाद रहे। रिकल्टन ने 35 और मार्करम ने 29 रन बनाकर आउट हुए। टोनी डे जॉर्जी ने 49 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए।

