गुवाहाटी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए दिया 549 रन का लक्ष्य

गुवाहाटी, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित की और भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन की शुरुआत बिना नुकसान के 26 रन से की थी। एडन मार्करम और रिकल्टन ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े। रिकल्टन 35 और मार्करम 29 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बावुमा ने 3 और टोनी डे जॉर्जी ने 49 रन की पारी खेली। स्टब्स ने 94 रन बनाए जबकि वियान मुल्डर 35 रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए स्टब्स के 94 रन पर आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने पारी घोषित कर दी। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 260 रन बनाए।

पहली पारी में मिले 288 रन की बढ़त के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है।

भारत की तरफ से रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए।

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी के 109 और मार्को जानसेन के 93 रन की बदौलत 489 रन बनाए थे। एक समय 246 पर 6 विकेट गंवा चुकी दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन तक पहुंचकर कर पिच और भारतीय गेंदबाजी की हवा निकाल दी थी।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए।

भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर ऑल आउट होकर दक्षिण अफ्रीका से पहली पारी के आधार पर 288 रन से पिछड़ गई थी।

मार्को जानसेन ने 6 विकेट लिए थे। हार्मर को 3 और केशव महाराज को 1 विकेट मिला था।

--आईएएनएस

पीएके