गुवाहाटी टेस्ट : सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए कप्तान पंत, भारत ने गंवाए 6 विकेट

गुवाहाटी, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में छठा विकेट गंवा दिया है। तीसरे दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत में ही कप्तान ऋषभ पंत मार्को जानसेन को अपना विकेट थमा बैठे।

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में पंत भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। पंत गर्दन में चोट के बाद सीरीज से बाहर हो चुके हैं। कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में गिल सिर्फ 3 ही बॉल खेल सके थे।

ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में भारत की पहली पारी के दौरान 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने एक छक्का लगाया।

गुवाहाटी में जारी टेस्ट मैच की बात करें, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए।

साउथ अफ्रीका की तरफ से सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों में 10 चौकों और 2 छक्कों के साथ 109 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक रहा।

उनके अलावा, मार्को जानसेन ने 91 गेंदों में 7 छक्कों और 6 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली। जानसेन टेस्ट करियर के अपने पहले शतक से महज 7 रन दूर रह गए। काइल वेरेन ने टीम के खाते में 45 रन जुटाए, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन की पारी खेली।

भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारत ने तीसरे दिन के पहले सेशन में शुरुआती घंटे संभलकर बल्लेबाजी की। इस दौरान केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल के साथ पहले विकेट के लिए 65 रन जुटाए। केएल राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद जायसवाल ने भी अपना विकेट गंवा दिया।

जायसवाल 97 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया ने साईं सुदर्शन (15) और ध्रुव जुरेल (0) का विकेट गंवाया।

कप्तान पंत पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। फैंस को उनसे खासा उम्मीदें थीं, लेकिन पंत 7 रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके।

भारत ने 42 ओवरों की समाप्ति तक 6 विकेट खोकर सिर्फ 120 रन बनाए हैं। यहां से टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका की पहली पारी से 369 रन से पीछे है।

साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जानसेन 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि साइमन हार्मर ने 2 विकेट निकाले हैं। केशव महाराज ने 1 विकेट अपने नाम किया है।

