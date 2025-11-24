गुवाहाटी टेस्ट : मुथुसामी-जानसेन की शानदार बल्लेबाजी, साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 489 रन

गुवाहाटी, 23 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 489 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में सेनुरन मुथुसामी और मार्को जानसेन का अहम योगदान रहा।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े।

मार्करम (38) पहले दिन के पहले सेशन की अंतिम गेंद पर आउट हुए। अगले सेशन की शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका ने इसी स्कोर पर रिकेल्टन (35) का विकेट भी गंवा दिया।

यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेंबा बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़कर टीम को संभाला। पहले दिन के तीसरे सेशन में बावुमा (41) का विकेट गिरा। इसी सेशन में टीम ने कुल 4 विकेट गंवा दिए।

सेनुरन मुथुसामी सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने काइल वेरेन के साथ सातवें विकेट के लिए 88 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वेरेन टीम के खाते में 45 रन जोड़कर आउट हुए।

मुथुसामी ने मार्को जानसेन के साथ आठवें विकेट के लिए 97 रन जोड़ते हुए टीम को 400 के पार पहुंचा दिया।

मुथुसामी ने 206 गेंदों में 10 चौकों और 2 छक्कों के साथ 109 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का उनका पहला शतक था। वहीं, मार्को जानसेन महज 7 रन से अपना पहला शतक चूक गए। मार्को जानसेन ने 91 गेंदों में 7 छक्कों और 6 चौकों के साथ 93 रन बनाए।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। वहीं, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट निकाले।

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 30 रन से गंवा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी करना चाहेगी। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत इस मुकाबले में भारत की कमान संभाल रहे हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी