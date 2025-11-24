गुवाहाटी टेस्ट : मार्को जानसेन का 'चौका', भारत पर मडरा रहा फॉलोऑन का खतरा

गुवाहाटी, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय टीम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट में बैकफुट पर नजर आ रही है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन के दूसरे सेशन तक 7 विकेट खोकर 174 रन बनाए हैं। यहां से भारत के ऊपर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है।

भारत ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 29.5 ओवर बल्लेबाजी की, जिसमें 93 रन बनाकर 4 विकेट गंवाए। इसके बाद दूसरे सेशन में भारत ने 31 ओवरों के खेल में 72 रन देकर 3 विकेट खो दिए।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए।

इस दौरान साउथ अफ्रीका की तरफ से सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों में 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए, जबकि मार्को जानसेन ने 91 गेंदों में 7 छक्कों और 6 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली।

इनके अलावा, ट्रिस्टन स्टब्स ने 49, जबकि काइल वेरेन ने 45 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 115 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह , मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने भारत को संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी हुई।

केएल राहुल 22 और यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साईं सुदर्शन ने 15 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारतीय टीम 122 के स्कोर तक अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कुलदीप यादव ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ आठवें विकेट के लिए 52 रन जुटाए।

दूसरे सेशन की समाप्ति तक सुंदर 33 रन बना चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव ने 14 रन अपने नाम किए हैं।

साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जानसेन ने 4 विकेट निकाले, जबकि साइमन हार्मर 2 सफलताएं हासिल कीं। एक विकेट केशव महाराज के नाम रहा है।

--आईएएनएस

आरएसजी