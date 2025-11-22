गुवाहाटी टेस्ट: गिल की जगह कौन? ऐसी हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन

गुवाहाटी, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से हारने वाली भारतीय टीम को सीरीज बचाने के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है। गुवाहाटी में पहली बार भारतीय पुरुष टीम टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। आइए जानते हैं कि गुवाहाटी में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है।

भारतीय टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल मैच का हिस्सा नहीं होंगे। गिल गर्दन की परेशानी से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। पंत पहली बार टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। एमएस धोनी के बाद टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले पंत दूसरे विकेटकीपर हैं।

पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल कर सकते हैं। गिल की जगह बतौर बल्लेबाज साई सुदर्शन की एंट्री हो सकती है। सुदर्शन तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। चौथे नंबर पर ध्रुव जुरेल तो पांचवें नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं।

बरसापारा की पिच को तेज गेंदबाजों के अनुकूल माना जा रहा है। ऐसे में अक्षर पटेल की जगह नितीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है। रेड्डी बल्लेबाजी के लिए छठे नंबर पर आ सकते हैं।

सातवें नंबर पर रवींद्र जडेजा, आठवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर और नौवें नंबर पर कुलदीप यादव बल्लेबाजी कर सकते हैं।

दसवें और ग्यारहवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज आ सकते हैं।

भारतीय टीम में जडेजा, कुलदीप और सुंदर के रूप में तीन स्पिनर और बुमराह, सिराज और रेड्डी के रूप में तीन तेज गेंदबाज हो सकते हैं।

गुवाहाटी टेस्ट में कुछ बदलाव भी नजर आएंगे। चाय के लिए पहले और लंच के लिए बाद में ब्रेक लिया जाएगा। अमूमन पहले लंच और फिर चाय के लिए ब्रेक लिया जाता रहा है। मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा। टॉस सुबह 8:30 में होगा।

