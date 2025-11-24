गुवाहाटी टेस्ट : भारतीय टीम सिर्फ 201 रन पर ऑलआउट, साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया फॉलोऑन

गुवाहाटी, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय टीम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका ने 288 रन की बढ़त के बावजूद टीम इंडिया को फॉलोऑन नहीं देने का फैसला किया है।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए। मेहमान टीम की ओर से सेनुरन मुथुसामी ने सर्वाधिक 109 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक रहा। वहीं, मार्को जानसेन ने 91 गेंदों में 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 93 रन की पारी खेली। इनके अलावा, ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन, जबकि काइल वेरेन ने 45 रन टीम के खाते में जोड़े।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमट गई। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने टीम इंडिया को संभली हुई शुरुआत दिलाई।

दोनों खिलाड़ियों ने 21.3 ओवरों में 65 रन जोड़े। केएल राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अपनी पारी को 58 रन से आगे लेकर नहीं जा सके।

यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। आलम ये रहा कि टीम इंडिया ने 122 रन तक अपने 7 विकेट गंवा दिए।

यहां से वॉशिंगटन सुंदर ने कुलदीप यादव के साथ आठवें विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद टीम इंडिया बमुश्किल दोहरा शतक पूरा कर सकी।

वॉशिंगटन सुंदर 92 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कुलदीप यादव ने 19 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को जानसेन ने सर्वाधिक 6 विकेट निकाले, जबकि साइमन हार्मर ने 3 सफलताएं हासिल कीं। इनके अलावा, 1 विकेट केशव महाराज के हाथ लगा।

साउथ अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स मे खेले गए पहले टेस्ट मैच को 30 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी