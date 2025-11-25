गुवाहाटी टेस्ट : भारत ने महज 27 रन पर गंवाए 2 विकेट, अंतिम दिन 522 रन की दरकार

गुवाहाटी, 25 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के चौथे दिन तक भारतीय टीम दबाव की स्थिति में है। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 15.5 ओवरों के खेल तक 2 विकेट खोकर 27 रन बना लिए हैं। यहां से भारत को जीत के लिए 522 रन की दरकार है।

साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित की। इसी के साथ भारत को जीत के लिए 549 रन का टारगेट मिला।

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए।

इस पारी में सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों में 109 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 10 चौके शामिल रहे। उनके अलावा, मार्को जानसेन ने 93 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन, जबकि कप्तान टेंबा बावुमा ने 41 रन टीम के खाते में जोड़े।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में महज 201 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 58 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन जुटाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जानसेन ने 6 विकेट निकाले। साइमन हार्मर ने 3 विकेट प्राप्त किए।

टीम इंडिया को सस्ते में समेटने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन बनाए, जबकि टोनी डी जोरजी ने 49 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की तरफ से इस पारी में रवींद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट निकाला।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम चौथे दिन की समाप्ति तक 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 27 रन ही बना सकी। इस पारी में यशस्वी जायसवाल 13, जबकि केएल राहुल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिन की समाप्ति तक साईं सुदर्शन 2 और कुलदीप यादव 4 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को जानसेन और साइमन हार्मर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

साउथ अफ्रीकी टीम कोलकाता में खेले गए सीरीज के पहले मैच को 30 रन से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया गुवाहाटी टेस्ट को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी