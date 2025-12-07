गुवाहाटी मास्टर्स: संस्कार सारस्वत ने जीता मेंस सिंगल्स का खिताब, महिलाओं में उपविजेता रहीं तन्वी शर्मा

गुवाहाटी, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 टूर्नामेंट में संस्कार सारस्वत ने मिथुन मंजूनाथ को 21-11, 17-21, 21-13 से मात देकर मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। यह मुकाबला रविवार को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया।

ऑल-इंडियन मेंस फाइनल में दुनिया में 384वें नंबर के खिलाड़ी संस्कार सारस्वत ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ी पर हावी होकर पहला गेम 21-11 से अपने नाम किया।

इसके बाद सारस्वत दूसरे गेम में 8-2 की बड़ी बढ़त हासिल कर चुके थे। यहां से ऐसा लग रहा था कि संस्कार सीधे गेम में जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन मिथुन ने वापसी करते हुए इसे 21-17 से जीतकर तीसरे गेम को निर्णायक बना दिया।

संस्कार ने तीसरे गेम में अपनी लय वापस हासिल कर ली। निर्णायक गेम की शुरुआत में उन्होंने शुरुआती 6 प्वाइंट्स अपने नाम किए और घरेलू दर्शकों के सामने 21-13 से जीत सुनिश्चित की।

संस्कार सारस्वत ने इंडोनेशिया के डेंडी त्रियानस्याह को 21-19, 21-19 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि मिथुन मंजूनाथ ने सेमीफाइनल में हमवतन तुषार सुवीर को 42 मिनट तक चले मुकाबले में 22-20, 21-8 से मात दी थी।

इस बीच, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन तन्वी शर्मा के अलावा, पुरुष युगल जोड़ी साई प्रतीक और पृथ्वी रॉय अपने-अपने फाइनल मुकाबलों में हारकर उपविजेता रहे।

महिला एकल फाइनल में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तुंग सिउ-टोंग के खिलाफ दो करीबी गेम जीतने के मौके गंवा दिए। वह दूसरे स्थान पर रहीं।

तन्वी ने विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 42 मिनट तक चले मुकाबले में जापान की तीसरी सीड हिना अकेची को 21-18, 21-16 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी।

2024 ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और 2025 यूएस ओपन सुपर 300 के बाद, मौजूदा जूनियर विश्व उपविजेता तीसरा बार रनर-अप रहीं।

वहीं, ताइ और कांग की मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ 13-21, 18-21 से फाइनल हारने के बाद पृथ्वी रॉय और साई प्रतीक की युवा पुरुष युगल जोड़ी भी दूसरे स्थान पर रही।

--आईएएनएस

आरएसजी