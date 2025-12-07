खेल

गुवाहाटी मास्टर्स: मेंस सिंगल्स में भारत का गोल्ड पक्का, विमेंस सिंगल्स फाइनल में तन्वी शर्मा

Dec 07, 2025, 05:25 AM

गुवाहाटी, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। गुवाहाटी मास्टर्स बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में शनिवार को संस्कार सारस्वत और मिथुन मंजूनाथ ने सीधे गेम में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ मेजबान देश के लिए गोल्ड मेडल भी पक्का हो गया।

मिथुन मंजूनाथ ने हमवतन तुषार सुवीर को 42 मिनट तक चले मुकाबले में 22-20, 21-8 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं, संस्कार ने इंडोनेशिया के डेंडी त्रियानस्याह को 21-19, 21-19 से शिकस्त दी। यह मैच 39 मिनट तक चला।

दूसरी ओर, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट तन्वी ने विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए, जापान की तीसरी सीड हिना अकेची को 21-18, 21-16 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। यह मुकाबला 42 मिनट तक चला।

अब तन्वी शर्मा रविवार को विमेंस सिंगल्स फाइनल में मेजबान टीम के लिए ग्रैंड डबल जीतने की उम्मीद करेंगी। आठवीं सीड वाली भारतीय शटलर का सामना फाइनल में चीनी ताइपे की तुंग सिउ-टोंग से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में अश्मिता चालिहा को 12-21, 21-17, 21-14 से मात दी है।

मेंस डबल्स में टॉप सीड पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक की जोड़ी ने इंडोनेशिया के प्रासेत्य एंसेलमस और रामाधन पुलुंग के खिलाफ सीधे गेम में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय जोड़ी ने 38 मिनट तक चले मुकाबले को 21-16, 22-20 से अपने नाम किया।

अब पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक की जोड़ी टाइटल के लिए मलेशिया के एरॉन ताई और कांग खाई जिंग का सामना करेगी।

हालांकि इस बीच, टॉप सीड रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स फाइनल में जगह बनाने से चूक गए, उन्हें थाईलैंड के तनाडोन पुनपनिची और फुंगफा कोरपथम्माकिट के खिलाफ 59 मिनट तक चले मुकाबले में 15-21, 21-19, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा।

महिला डबल्स में, अश्विनी भट और शिखा गौतम को मलेशिया की ओंग शिन यी और कारमेन टिंग की जोड़ी के हाथों 21-14, 21-10 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

--आईएएनएस

आरएसजी

