गुवाहाटी की पिच 'सड़क' जैसी, शिकायत नहीं: कुलदीप यादव

गुवाहाटी, 23 नवंबर (आईएएनएस)। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत के बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 489 रन पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। कुलदीप ने गुवाहाटी की पिच को 'सड़क' बताया है।

दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप यादव ने कहा, "कोलकाता अलग था। गुवाहाटी की पिच सपाट सड़क जैसी है। यही टेस्ट क्रिकेट की चुनौती है। एक बॉलर के तौर पर, आप हर दिन हावी होना चाहते हैं, लेकिन जब आपको बैटिंग के लिए अच्छी विकेट मिलती हैं, तो आपको वापसी के तरीके खोजने पड़ते हैं। पहले दिन हमने नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की, लेकिन एक लंबी साझेदारी ने हमें पीछे धकेल दिया।"

उन्होंने कहा कि कोलकाता टेस्ट में इस्तेमाल की गई पिच और यहां की पिच अलग है। गुवाहाटी की विकेट बल्लेबाजों को ज्यादा आजादी देने वाली है। गेंदबाजों के लिए किसी भी तरह से दबाव बनाना मुश्किल है।

कुलदीप ने कहा, "हम सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गेंदबाजों के लिए यहां ज्यादा मदद नहीं है। तेज गेंदबाजों के लिए भी मुश्किल है। यही टेस्ट क्रिकेट है और आपको इसका मजा लेना है। विकेट को लेकर हमें कोई शिकायत नहीं है। हम बस संतुलन बनाकर खेलने की सोच रहे हैं।"

सोमवार को भारत की बल्लेबाजी पर कुलदीप ने कहा कि हमें अच्छी बैटिंग करनी है। कल के पहले 5-6 ओवर जरूरी होंगे। हर सेशन मायने रखता है। हम इसे सेशन दर सेशन लेंगे। हम चौथे या पांचवें दिन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर हम पांच सेशन बैटिंग करते हैं, तो अच्छी स्थिति में होंगे।"

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 489 रन पर समाप्त हुई थी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे। जायसवाल 7 और राहुल 2 रन पर नाबाद हैं।

--आईएएनएस

पीएके