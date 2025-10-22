खेल

गोवा में शतरंज का उच्चतम स्तर देखने को मिलेगा: विदित गुजराती

Oct 22, 2025, 03:31 PM

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में नवंबर में होने वाला है। इस वैश्विक टूर्नामेंट को लेकर शतरंज के स्टार खिलाड़ी विदित गुजराती ने खुशी जताई है।

विदित गुजराती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। विदित ने कैप्शन में लिखा, "विश्व कप का राष्ट्रगान रिलीज हो गया है। नवंबर में गोवा में शतरंज का उच्चतम स्तर देखने को मिलेगा।"

राष्ट्रगान में शतरंज खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वीडियो क्लिप भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। उसी मुलाकात की छोटी क्लिप को अगले विश्व कप के लिए बनाए गए राष्ट्रगान में डाला गया है।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को फिडे विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया। लोगो गोवा की जीवंत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पहचान को दर्शाता है और राज्य के तटीय आकर्षण और शतरंज की रणनीतिक परिष्कार को उजागर करता है। दलेर मेहंदी की आवाज में तैयार गान वीडियो की भव्यता को बढ़ाता है।

विश्व शतरंज कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक, फिडे विश्व कप 2025, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक उत्तरी गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारत में शतरंज के विश्व कप का आयोजन 23 साल बाद हो रहा है। विश्व कप में 82 देशों के 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 17.58 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि के लिए भाग लेंगे।

विश्व कप में, खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें शीर्ष तीन खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगे, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप से पहले दूसरा सबसे अंतिम चरण है।

भारतीय दल का नेतृत्व मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश करेंगे, उनके साथ अर्जुन एरिगैसी, आर. प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, और विदित गुजराती जैसे खिलाड़ी भी होंगे। महिला विश्व कप चैंपियन दिव्या देशमुख भी विश्व कप का हिस्सा हैं।

