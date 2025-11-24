गोवा में खेली जाएगी लीजेंड्स प्रो टी20 लीग, हरभजन-धवन समेत ये दिग्गज खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। लीजेंड्स प्रो टी20 लीग के पहले संस्करण का आयोजन अगले साल 26 जनवरी से 4 फरवरी के बीच गोवा में होगा। इसमें 6 फ्रेंचाइजी के 90 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें हरभजन सिंह, शिखर धवन, शेन वॉटसन और डेल स्टेन जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है।

यह पूरा टूर्नामेंट वेर्ना में नवनिर्मित 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को लीग कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

अपनी नई भूमिका को लेकर माइकल क्लार्क ने बताया कि वह एक ऐसी लीग का हिस्सा बनकर रोमांचित हैं, जो इतने सारे शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाती है।

माइकल क्लार्क ने कहा, "भारत, क्रिकेट के सबसे बड़े घरों में से एक होने के नाते, मेरे लिए विशेष स्थान रखता है। फैंस का जुनून और पुराने दोस्तों और कड़े प्रतिद्वंद्वियों के साथ फिर से जुड़ने का मौका इसे वास्तव में खास बनाता है। मैं इस नई भूमिका में लीजेंड्स प्रो टी20 लीग का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं। इतने सारे शीर्ष खिलाड़ियों को लीग में एकसाथ देखना रोमांचक है। गोवा एक शानदार वेन्यू है। मैं फैंस को उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट, कड़े मुकाबलों और मैदान पर यादगार पलों का आनंद लेते देखने के लिए उत्साहित हूं।"

लीजेंड्स प्रो टी20 लीग का लक्ष्य लीजेंड्स क्रिकेट क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नए मानदंड स्थापित करना है। टीम के नाम और टिकट से जुड़ी जानकारी के बारे में घोषणाएं जल्द होंगी।

लीजेंड्स प्रो टी20 लीग महज एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह एक असाधारण वैश्विक क्रिकेट अनुभव होगा, जिसमें फैंस दुनियाभर से दिग्गज खिलाड़ियों को एकसाथ खेलते देखेंगे। शिखर धवन, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन और डेल स्टेन जैसे प्रतिष्ठित नामों के साथ फैंस को नए साल में एक रोमांचक शुरुआत की उम्मीद होगी। यह लीग उन दिग्गज खिलाड़ियों को एक मंच पर ला रही है, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है।

--आईएएनएस

आरएसजी