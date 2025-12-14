गोवा में 14 दिसंबर को 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का आयोजन, ओलंपियन और एक्टर भी होंगे शामिल

पणजी, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। गोवा का समुद्र तट रविवार यानी 14 दिसंबर को फिटनेस, देशभक्ति और सामुदायिक भावना के एक जीवंत मैदान में बदल जाएगा, क्योंकि 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' भारत के सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए विजय दिवस के मौके पर राज्य में अपना मेगा एडिशन आयोजित कर रहा है।

यह स्पेशल एडिशन मिरामार बीच सर्कल से डोना पाउला सर्कल तक होगा, जिसमें राइड सुबह 7 बजे शुरू होगी। यह इवेंट युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है और गोवा में खेल निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

14 दिसंबर को होने वाले मेगा इवेंट से पहले शनिवार को गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव और गोवा खेल प्राधिकरण के सचिव डॉ. अजय गौडे ने संयुक्त रूप से संबोधित किया।

मयंक श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा, "फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल एक फिटनेस कार्निवल होगा, जिसमें गोवा के लोग साइकिलिंग के अलावा ज़ुम्बा, योग, रस्सी कूद जैसी कई एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। यह एसओसी का 53वां एडिशन है और पिछले एक साल में देश भर में लगभग 20 लाख नागरिक इसमें हिस्सा ले चुके हैं। हमें इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को गोवा में लाकर बहुत खुशी हो रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "पहले हम मेगा इवेंट दिल्ली में आयोजित करते थे, लेकिन लोगों की मांग पर और पूरे देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के प्रयास में, यह इवेंट अब नई दिल्ली के नोडल इवेंट से दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिफ्ट हो गया है। दिल्ली के बाहर आयोजित पहला इवेंट वाराणसी में हुआ था, और दूसरा इवेंट गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता, चौड़ी सड़कें और ताजी हवा एकदम सही हैं।"

इवेंट में गोवा की भागीदारी के बारे में बोलते हुए डॉ. गौडे ने कहा, "हमें इस इवेंट के लिए खेल मंत्रालय के साथ सहयोग करके खुशी हो रही है, जो नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि गोवा खेल प्राधिकरण एक साइकिलिंग क्लब भी शुरू कर रहा है, जिसमें आम नागरिक हिस्सा ले सकते हैं।"

गोवा एडिशन में गोवा सरकार के खेल मंत्री डॉ. रमेश तावड़कर और संतोष गुणवंतराव सुखादेवे, आईएएस, सचिव (खेल), गोवा भी मौजूद रहेंगे। कई जाने-माने खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे, जिनमें ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर जैस्मीन लंबोरिया, ओलंपियन सूबेदार मनीष कौशिक, अर्जुन अवॉर्डी फुटबॉलर ब्रूनो कुटिन्हो, और पद्म श्री और अर्जुन अवॉर्डी ब्रह्मानंद संखवालकर शामिल हैं, जो गोवा के सबसे मशहूर फुटबॉल दिग्गजों में से एक हैं।

इसके साथ ही भारतीय सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की पहली महिला हेड कोच मेमोल रॉकी भी इस राइड में शामिल होंगी।

जाने-माने तेलुगु कॉमेडियन एमडी अली और अभिनेता मंचू मनोज कुमार भी नागरिकों को मोटिवेट करने के लिए गोवा इवेंट में शामिल होंगे।

सेना, नौसेना और एनसीसी के सीनियर अधिकारियों और यूनिट्स की मौजूदगी से विजय दिवस की थीम और मजबूत होगी, जो फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा के बीच गहरे संबंध को दिखाएगी। राज्य के फिट इंडिया चैंपियंस और एंबेसडर भी इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे इस आंदोलन की जमीनी ताकत और मजबूत होगी।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू किया गया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल ने एक साल पूरा कर लिया है, जो एक नोडल इवेंट से देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। जयपुर और वाराणसी में सफल आयोजनों के बाद, गोवा अगला मेजबान शहर बन गया है, जो इस पहल के बढ़ते राष्ट्रीय प्रभाव को दिखाता है।

