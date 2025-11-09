खेल

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 'आयरनमैन 70.3' प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई

Nov 09, 2025, 04:51 PM

पणजी, 9 नवंबर (आईएएनएस)। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को पणजी के मीरामार बीच पर आयोजित 'आयरनमैन 70.3' प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। इस प्रतियोगिता में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और पार्टी नेता के. अन्नामलाई समेत 1,300 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ट्रायथलीट ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोवा जैसे छोटे राज्य में इस तरह के इवेंट आयोजित करना बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं 'आयरनमैन 70.3' के आयोजन की तहे दिल से सराहना करता हूं। हम आज इसका आयोजन कर रहे हैं और मैं इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।"

उन्होंने कहा, "हम पिछले पांच सालों से गोवा में 'आयरनमैन 70.3' का आयोजन करते आ रहे हैं। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं। मैं उन्हें इसलिए भी बधाई देता हूं, क्योंकि इस आयोजन में 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। उन्हें राज्य से जो भी सहयोग चाहिए था, हमने हमेशा दिया है।"

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पणजी में स्वीमिंग, साइकिलिंग और रनिंग जैसे इवेंट करना बड़ा मुश्किल था। मेरे पिछले कार्यकाल में प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसके बाद लगातार कार्यक्रम किए और एथलीट जुड़ने लगे और इससे गोवा को दुनिया में नई पहचान मिली। उन्होंने बताया कि अपनी शुरुआत से ही इस आयोजन में 62 देशों के एथलीटों ने भाग लिया, जिसने गोवा को इन खेलों के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदल दिया।

वहीं, प्रमोद सावंत ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आयरनमैन 70.3 गोवा 2025 को हरी झंडी दिखाकर उत्साहित हूं। गोवा के लोगों की ओर से मैं भारत और दुनिया भर से आए सभी एथलीटों, अधिकारियों और मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो भारत के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ट्रायथलॉन 'आयरनमैन 70.3 गोवा' में हमारे साथ शामिल हुए।"

उन्होंने लिखा, "पिछले कुछ सालों में, आयरनमैन गोवा फिटनेस और सौहार्द के एक वैश्विक उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। इस वर्ष 31 देशों के 1,300 से अधिक एथलीटों का स्वागत किया गया। यह वास्तव में स्वास्थ्य, खेल और सक्रिय जीवनशैली के लिए एक गंतव्य के रूप में गोवा की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है।"

उन्होंने आयोजकों, योस्का और आयरनमैन इंडिया टीम को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई दी। सभी एथलीट को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिखा, "आपकी शक्ति, ध्यान और दृढ़ संकल्प हर स्ट्रोक, पैडल और कदम के माध्यम से चमकते रहें।"

'आयरनमैन 70.3' एक ट्रायथलॉन है, जिसमें 1.9 किमी तैराकी, 90 किमी साइकिलिंग और 21.1 किमी दौड़ शामिल होती हैं। यह दुनिया भर के एथलीटों को एक साथ लाता है और उन्हें चुनौतियों को स्वीकार करने और स्वस्थ व चुनौतीपूर्ण जीवनशैली जीने का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। आयरनमैन 1978 में सिंगल आयोजन के साथ शुरू हुआ था। फिलहाल, 50 से अधिक देशों में 150 से अधिक आयोजनों के साथ इसने वैश्विक पहचान बनाई।

