खेल

गोवा: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने दूसरी बार आयरनमैन 70.3 दौड़ पूरी की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 09, 2025, 04:51 PM

पणजी, 9 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण बेंगलुरु से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने लगातार दूसरे साल गोवा में आयोजित आयरनमैन 70.3 एंड्योरेंस रेस में भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे उनकी फिटनेस और अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। इस वर्ष रेस में तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी भाग लिया।

युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने दौड़ के तीन कठिन चरण—1.9 किमी तैराकी, 90 किमी साइकिलिंग और 21.1 किमी दौड़, 7 घंटे 49 मिनट में पूरा किया। इसमें तैराकी चरण में लगभग 44 मिनट, साइकिलिंग में 3 घंटे 47 मिनट और दौड़ में 2 घंटे 54 मिनट लगे।

दौड़ के बाद तेजस्वी सूर्या ने कहा, "पिछले साल की रेस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रोत्साहन मिला था। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया 'फिट इंडिया अभियान' देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है।"

भाजपा सांसद ने कहा कि एक युवा राष्ट्र के रूप में भारत की महत्वकांक्षाएं अपार हैं। हमें एक स्वस्थ और अधिक लचीला समाज बनने के लिए शारीरिक फिटनेस को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिटनेस की चाहत अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करती है—ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी क्षेत्र में सफलता की परिभाषा तय करते हैं। पिछले कुछ महीनों में, मैंने अपनी धीरज क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया और इस चुनौती को पूरा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।

भाजपा नेता और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने दौड़ 8 घंटे 13 मिनट में पूरी की।

आयरनमैन 70.3 गोवा एशिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। यह आयोजन 50 से ज्यादा देशों के एथलीटों को आकर्षित करता है। रेस शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा है। आयोजन न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि भारत के युवाओं में फिटनेस की बढ़ती संस्कृति का भी प्रतीक है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...