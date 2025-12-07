Gautam Gambhir Reaction : 'मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं', आईपीएल मालिक पर भड़के गौतम गंभीर

खेल

Dec 07, 2025, 05:56 AM
'मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं', आईपीएल मालिक पर भड़के गौतम गंभीर

विशाखापत्तनम: भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया। सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आईपीएल टीम के मालिक को निशाने पर लिया और उन्हें अपने हद में रहने की सलाह दे दी।

भारतीय टीम को घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद गंभीर की कोचिंग को लेकर सवाल उठे थे। टेस्ट फॉर्मेट में कोच बदले जाने तक का मुद्दा भी सोशल मीडिया पर उठा था। इस मुद्दे को उठाने वालों में आईपीएल की एक टीम के सह-मालिक भी शामिल हैं।

गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी का नाम लिए कहा, "ऐसे लोग भी थे जिनका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं था, वे भी अपनी राय दे रहे थे। लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर मैं किसी के दायरे में नहीं आता, तो उन्हें भी मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं है।"

गौतम गंभीर ने बेशक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल पर था। पार्थ जिंदल ने ही हर फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कोच की वकालत की थी।

पार्थ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। एक्स पर उन्होंने लिखा था, "ज्यादा कुछ नहीं, घर पर क्या बुरी हार हुई। याद नहीं पड़ता कि हमारी टेस्ट टीम घर पर इतनी कमजोर हो। जब रेड-बॉल स्पेशलिस्ट नहीं चुने जाते तो ऐसा ही होता है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए एक विशेषज्ञ टेस्ट कोच रखने का समय आ गया है।"

पार्थ जिंदल ने बीसीसीआई को भी अपनी पोस्ट में टैग किया था।

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम को एक साल के अंदर अपने घर में टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने 2024 में हमें 0-3 से हराया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने हमें 0-2 से हराया।

--आईएएनएस

 

 

