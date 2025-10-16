Gautam Gambhir on Shubman Gill : शुभमन गिल ने कप्तानी के बुरे दौर का अब तक सामना नहीं किया: गौतम गंभीर

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया है। सीरीज में कप्तान और खिलाड़ी के रूप में शुभमन शानदार रहे। मुख्य कोच गौतम गंभीर का मानना है कि गिल ने मुश्किल समय का कप्तान के तौर पर अच्छी तरह सामना किया है, लेकिन उनके सामने कठिन समय आना बाकी है।

जियोहॉटस्टार पर शुभमन गिल की कप्तानी पर गंभीर ने कहा, "गिल ने अभी तक कुछ ही टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। उनमें दबाव और मुश्किल हालातों से निपटने की क्षमता है। वह अपनी काबिलियत पर काम कर रहे हैं। लेकिन, अभी तक कप्तानी के सबसे बुरे दिनों का सामना उन्होंने नहीं किया है। वे दिन जरूर आएंगे। मैं देखना चाहूंगा कि जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होंगी, तो वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मैं उनका बोझ कम करने और उनका साथ देने के लिए हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन उन्हें अपना काम सही तरीके से करना होगा। अब तक, वह पारदर्शी, स्पष्टवादी, मेहनती और सही काम करने पर केंद्रित रहे हैं।"

गंभीर ने कहा, "मुझे कप्तान के रूप में गिल के साथ हुई पहली बातचीत अच्छी तरह याद है। मैंने उनसे साफ कहा था कि उन्हें गहरे समुद्र में फेंका गया है। वे डूब जाएंगे या फिर विश्वस्तरीय तैराक बन जाएंगे। इंग्लैंड दौरे पर उनके बनाए रन से ज्यादा अहम मेरे लिए दबाव में उन्होंने जिस तरह टीम को संभाला, वो है। एक बेहतरीन इंग्लैंड टीम के खिलाफ एक युवा टीम का नेतृत्व करते हुए, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी कप्तानी की सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया।"

उन्होंने कहा, "ओवल टेस्ट के बाद, जिसमें हमने जीत हासिल की, मैंने उनसे कहा कि उन्होंने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब चीजें आसान हो जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वह वाकई इसके हकदार हैं। उनके बारे में कई अनुचित बातें कही गई हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि हम अक्सर खिलाड़ियों का आकलन उनकी क्षमता और उम्मीदों के आधार पर करते हैं। कोई 24 या 25 साल का खिलाड़ी 50 से ज्यादा औसत से टेस्ट में हर जगह रन बनाए। इसमें समय लगता है, और उनमें क्षमता थी।"

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद भारत ने गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज 2-0 से जीती है। शुभमन गिल के सामने ऑस्ट्रेलिया दौरा एक बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को तीन वनडे खेलने हैं। भारतीय टीम बुधवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकली।