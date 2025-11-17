खेल

गौतम गंभीर को सौरव गांगुली की सलाह, टेस्ट में बुमराह, सिराज के साथ शमी को दें मौका

Nov 17, 2025, 04:23 AM

कोलकाता, 16 नवंबर (आईएएनएस)। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम 93 रन पर सिमट गई और 30 रन से हार गई। भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद आत्ममंथन का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को सलाह दी है।

सौरव गांगुली ने कहा, "भारतीय टीम मैनेजमेंट को घरेलू मैदान पर दबदबा बनाने के लिए पिचों से छेड़छाड़ करना बंद करते हुए पहले से मौजूद विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण पर भरोसा करना चाहिए।"

पूर्व कप्तान ने कहा, "भारत को पिच को समीकरण से बाहर रखना चाहिए और बल्लेबाजों को 350 से ज्यादा का स्कोर बनाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया था। भारत को अच्छी, निष्पक्ष पिचों पर खेलने का लक्ष्य रखना चाहिए और मैच तीन दिनों में खत्म होने के बजाय पांच दिनों में परिणाम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि गौतम गंभीर सुन रहे होंगे।"

सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "बुमराह, सिराज और शमी पर भरोसा रखना होगा। मुझे लगता है कि शमी इस टेस्ट टीम में जगह पाने के हकदार हैं। शमी और स्पिनर उनके लिए टेस्ट मैच जीतेंगे।"

शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन फिटनेस के आधार पर उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है। 64 टेस्ट में 229 विकेट ले चुके शमी ने अपना आखिरी टेस्ट 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था।

गांगुली की प्रतिक्रिया ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर उठे विवाद के बाद आई। उन्होंने कहा कि पिच बिल्कुल वैसी ही है जैसी टीम चाहती थी।

--आईएएनएस

पीएके

