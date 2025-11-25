गौतम गंभीर को कोचिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया भारतीय कोच का मजाक

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। इस वजह से गंभीर को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्रिकेट की दुनिया में सामान्य स्थान रखने वाले आइसलैंड क्रिकेट ने भी गंभीर का मजाक उड़ाया है।

आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "हमारे सभी फैंस के लिए, नहीं, गौतम गंभीर को हमारी नई नेशनल टीम का कोच बनने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वह जगह पहले से ही भरी हुई है और हमने 2025 में अपने 75 प्रतिशत मैच जीते हैं।"

आइसलैंड क्रिकेट की इस पोस्ट से स्पष्ट पता चलता है कि वह गौतम गंभीर पर तंज कसते हुए उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है।

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने बड़े बदलाव का दौर देखा है, खासकर टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट में भारतीय टीम में विशेषज्ञ खिलाड़ियों की जगह कम अनुभवी और टी20 की बैकग्राउंड वाले खिलाड़ियों को जगह दी जा रही है। किसी भी खिलाड़ी का बल्लेबाजी क्रम निश्चित नहीं है। यहां तक कि प्लेइंग इलेवन में कई खिलाड़ियों को लगातार अंदर-बाहर होना पड़ रहा है। पिच को लेकर भी गंभीर और उनकी कोचिंग टीम स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव प्रदर्शन और परिणाम पर पड़ रहा है।

गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारत को अपने घर में टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर की कोचिंग में भारत ने अपने घर में बांग्लादेश और वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में हराया है, जबकि न्यूजीलैंड से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के 2 टेस्ट मैचों का पहला टेस्ट भारतीय टीम हार चुकी है। दूसरे टेस्ट में भी हार का खतरा है। वहीं विदेश में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

टीम में संतुलन की कमी और देश-विदेश में लगातार हार की वजह से सबसे ज्यादा आलोचना गौतम गंभीर की हो रही है। उनकी कोचिंग पर सवाल उठ रहे हैं। वजह टीम से जुड़े हर निर्णय में उनका दखल है। आइसलैंड क्रिकेट भी उनकी आलोचना में शामिल हो गया है।

--आईएएनएस

पीएके