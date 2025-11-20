गौतम गंभीर की आलोचना 'एजेंडा' का हिस्सा: सीतांशु कोटक

गुवाहाटी, 20 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गुवाहाटी में शनिवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से पहले गंभीर की आलोचना को कोटक ने एजेंडा करार दिया।

सीतांशु कोटक ने कहा, "भारत की हार के बाद गौतम गंभीर की आलोचना की जा रही है। कोचिंग टीम का सदस्य होने के नाते मुझे ये बुरा लग रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ रिएक्शन एजेंडा से चलते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना एजेंडा हो। उन्हें गुड लक, लेकिन यह ठीक नहीं है।”

बल्लेबाजी कोच ने कहा, "जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ गंभीर पर ही हमला क्यों हो रहा है? कोई यह नहीं कह रहा कि बल्लेबाजों या गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। हम बल्लेबाजी बेहतर कर अच्छा परिणाम हासिल कर सकते थे।"

कोलकाता पिच को लेकर काफी विवाद हुआ था। गौतम गंभीर ने पिच के लिए क्यूरेटर को दोष देने के बजाय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कमजोर बताया था।

सीतांशु कोटक ने गंभीर के इस नजरिए की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्यूरेटर को बिना कुछ कहे गौतम ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया।

गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद भारतीय टीम का टेस्ट फॉर्मेट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। भारतीय टीम को अपने घर में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से सीरीज गंवानी पड़ी। इस वजह से बीजीटी फाइनल खेलने का मौका हाथ से निकल गया। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम गंभीर की कोचिंग में सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाई है। निराशाजनक प्रदर्शन के साथ ही टीम में अस्थिरता की वजह से गंभीर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

