गेटाफे के गोलकीपर डेविड सोरिया ने 4 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया

मैड्रिड, 2 जून (आईएएनएस)। गोलकीपर डेविड सोरिया ने गेटाफे सीएफ के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वे जून 2030 के आखिर तक क्लब में बने रहेंगे। 33 वर्षीय सोरिया ने इस क्लब के लिए 301 मैच खेले हैं, जिसमें ला लीगा में फर्स्ट-टीम के तौर पर लगातार 189 मैच खेलना भी शामिल है।

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अपने नए कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करते हुए गेटाफे ने बताया कि सोरिया ने अपने प्रदर्शन, लीडरशिप और कमिटमेंट की बदौलत मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह खुद को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है।

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सीजन में गेटाफे ने सिर्फ 38 गोल खाए, जो एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बाद सबसे शानदार आंकड़ा था। जोस बोर्दालास की कोचिंग वाली इस टीम ने सीजन के दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए ला लीगा में सातवां स्थान हासिल किया और अगले सीजन की कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालीफाई किया।

क्लब के बयान में कहा गया, "डेविड सोरिया का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना हमारे क्लब के आज और कल, दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारे क्लब के पास एक टॉप-लेवल का गोलकीपर और एक बेहतरीन प्रोफेशनल खिलाड़ी बना रहेगा।"

बोर्दालास ने अभी तक गेटाफे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, जबकि अहम खिलाड़ी लुइस और मौरो अराम्बरी के क्लब छोड़ने की संभावना है। अराम्बरी के रिवर प्लेट में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि लुइस का नाम सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र से जोड़ा जा रहा है।

मैड्रिड में जन्मे सोरिया ने रियल मैड्रिड के साथ अपने यूथ करियर को खत्म किया। जब इस दिग्गज स्पेनिश क्लब ने उन्हें रिलीज कर दिया, तो वे इंग्लैंड चले गए और लेस्टर सिटी में ट्रायल दिया। लेकिन, पहले ही दिन चोट लगने की वजह से लेस्टर सिटी ने उन्हें जाने दिया।

इसके बाद, सैलरी कैप की वजह से बर्मिंघम सिटी ने छह हफ्ते बाद उन्हें भी बाहर कर दिया। इन सब से निराश होकर उन्होंने स्टोक सिटी में अपना ट्रायल भी बीच में ही छोड़ दिया। वह स्पेन लौट आए, और रियल बेटिस बी और स्पोर्टिंग डी गिजोन में जगह बनाने में नाकाम रहने और सीडी कैनिलस में अपना डेब्यू न कर पाने के बाद, सोरिया आखिरकार जनवरी 2013 में सेविला एफसी में शामिल हो गए।

तेरसेरा डिवीजन में सी टीम के साथ डेब्यू करने के बाद, वह धीरे-धीरे 2014-15 में मुख्य टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। मैनेजर उनाई एमरी ने 2 दिसंबर को उन्हें डेब्यू का मौका दिया; यह कोपा डेल रे के अंतिम 32 मुकाबले में यूडी लोग्रोनस के खिलाफ 3-0 की जीत थी। वह 2017 तक वहीं रहे, जिसके बाद जुलाई 2018 में वह गेटाफे में शामिल हो गए, जहां वह अब तक बने हुए हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी