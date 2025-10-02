'गोट टूर ऑफ इंडिया 2025' के तहत 13 से 15 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे लियोनेल मेसी

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और सफल फुटबॉलरों में से एक और अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में फीफा विश्व कप जिताने वाले लियोनल मेसी का भारत दौरा कंफर्म हो गया है।

लियोनेल मेसी 'गोट टूर ऑफ इंडिया 2025' के तहत 13 से 15 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। मेसी के टूर इवेंट मैनेजर ने कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है।

तीन दिवसीय दौरे (13-15 दिसंबर) के दौरान मेसी के कार्यक्रम कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में होंगे। चौथे शहर की घोषणा जल्द ही की जाएगी। मेसी से जुड़े कार्यक्रम साल्ट लेक स्टेडियम (कोलकाता), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), अरुण जेटली स्टेडियम (नई दिल्ली) में होंगे। कोलकाता में एक प्रतिमा अनावरण और एक नई धर्मार्थ पहल का शुभारंभ जैसे समारोह भी शामिल हैं। कार्यक्रम के टिकट विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगे। दौरे के दौरान मेसी का पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली के स्थानीय खेल एवं मनोरंजन जगत की हस्तियों, गणमान्य व्यक्तियों और राज्य के नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है।

विश्व कप विजेता अर्जेंटीना के कप्तान ने आखिरी बार 2011 में कोलकाता में फीफा के एक दोस्ताना मैच के लिए भारत का दौरा किया था। उनकी यह यात्रा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 2026 फीफा विश्व कप से एक साल से भी कम समय पहले हो रही है।

38 साल के मेसी अपने करियर के आखिरी दौर में हैं। फीफा विश्व कप 2026 के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर को चाहने वालों की संख्या भारत में करोड़ों में है। ऐसे में उनका भारत आना उनके फैंस के लिए विशेष क्षण होने वाला है। 2023 से इंटर मियामी के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाले मेसी ने अर्जेंटीना के लिए खेले 194 मैचों में 114 गोल किए हैं और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की ऑल टाइम सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे स्थान पर हैं। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 223 मैचों में 141 गोल किए हैं।

