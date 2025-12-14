गीता फोगाट बर्थडे: ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए इतिहास रचने वाली पहलवान

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला कुश्ती के उत्थान में फोगाट बहनों का बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने भारतीय कुश्ती को वैश्विक ऊंचाई दी है। गीता फोगाट का नाम इसमें बेहद प्रमुख है। गीता ने ही बड़े मंचों पर भारतीय महिला पहलवानों की सफलता की यात्रा शुरू की।

गीता फोगाट का जन्म 15 दिसंबर 1988 को बलाली गांव, चरखी दादरी, हरियाणा में हुआ था। फोगाट को कुश्ती विरासत मे मिली थी। उनके पिता और दिग्गज कुश्ती कोच महावीर सिंह फोगाट ने गीता को कुश्ती के दाव-पेच सिखाए। गीता ने करीब 8 साल की उम्र से कुश्ती का अभ्यास शुरू कर दिया था। पहलवान बनने की प्रकिया आसान नहीं होती। महिलाओं के लिए यह और भी आसान नहीं है। महिलाओं के सामने कुश्ती की अपनी कठिन मांग के साथ-साथ समस्या के रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी होती हैं। गीता को भी इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके पिता महावीर फोगाट को भी गीता के साथ उनकी अन्य बहनों को पहलवानी के लिए प्रेरित करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता ने तमाम विरोध के बावजूद अपनी बेटियों को पहलवना बनाने का सपना नहीं छोड़ा।

सुबह 4 बजे उठना, मिट्टी के अखाड़े में अभ्यास, बेहद सख्त आहार, और लड़कों के साथ मुकाबला गीता के बचपन और युवावस्था की दिनचर्या रही। इस कठिन दिनचर्या की वजह से उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह रोमांचक नहीं रहा। देश के लिए कुश्ती में पदक जीतने के लक्ष्य के पीछे गीता ने सबकुछ त्याग दिया, जिसका परिणाम भी उन्हें मिला।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए गीता फोगाट ने अपना पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिताब 2009 में जीता था। गीता ने 2009 में जालंधर, पंजाब में आयोजित कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्रीस्टाइल कुश्ती (55 किग्रा) में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा, 2012 एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, कजाकिस्तान में स्वर्ण पदक, 2012 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, कनाडा में कांस्य पदक, 2013 कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप, जोहान्सबर्ग में रजत पदक, और 2015 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता।

गीता फोगाट ने इंजरी और मातृत्व अवकाश के बाद कुश्ती के रिंग में वापसी कर साबित किया है कि साहस, परिश्रम हर सपने को मुमकिन कर सकता है। गीता ओलंपिक में जगह बनाने वाली, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान हैं। 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आमिर खान की फिल्म 'दंगल' गीता फोगाट और उनकी बहन बबीता फोगाट पर ही आधारित थी।

