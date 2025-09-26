Gary Stead Coach : एक बार फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट से जुड़े गैरी स्टीड, जानिए क्या होगी जिम्मेदारी?

नई दिल्ली: गैरी स्टीड एक बार फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ हाई-परफॉर्मेंस कोच के रूप में शामिल हो गए हैं। स्टीड 7 साल तक राष्ट्रीय पुरुष टीम के हेड कोच रहने के बाद तीन महीने पहले पद छोड़ चुके थे। वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सबसे सफल कोच रहे हैं।

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के मुताबिक, स्टीड की नई भूमिका खिलाड़ियों और कोच के विकास के साथ-साथ हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम में सहयोग प्रदान करना होगी।

गैरी स्टीड ने कहा, "न्यूजीलैंड क्रिकेट करीब 30 वर्षों से मेरे दिल के बेहद करीब रहा है। जिस खेल से मैं प्यार करता हूं, उसमें योगदान जारी रखना बहुत खास है। मैं अब भी कोचिंग को लेकर जुनूनी हूं। खिलाड़ियों को सीखने और बेहतर बनाने में मदद करना चाहता हूं। अगर मैं अपना कौशल और अनुभव क्रिकेट जगत के साथ साझा कर सका और इसके जरिए 'ब्लैककैप्स'और 'व्हाइट फर्न्स' को विश्व स्तर पर जीतने में सहयोग कर सका, तो यह मेरे लिए बेहद संतोषजनक होगा।"

उन्होंने कहा, "मुझे न्यूजीलैंड क्रिकेट से बाहर काम करने का मौका मिला, जिससे मैं अपने कौशल और अनुभव को और व्यापक बना सका। मैं इसकी सराहना करता हूं। उम्मीद है कि मैं जो कुछ सीखूंगा, उसे वापस हमारे क्रिकेट माहौल में ला पाऊंगा।"

स्टीड भारत में आंध्र क्रिकेट संघ के साथ पुरुष टीम के हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने शीतकालीन प्री-सीजन में ओटागो क्रिकेट को अंतरिम कोचिंग सहायता प्रदान की। इस महीने वह न्यूजीलैंड अंडर-19 कैंप से भी जुड़े रहे।

न्यूजीलैंड के चीफ हाई-परफॉर्मेंस ऑफिसर डेरिल गिब्सन ने कहा, "गैरी का क्रिकेट संबंधी ज्ञान और अनुभव बेहद व्यापक है। वह अब भी खेल के प्रति जुनूनी और प्रेरित हैं। उनके आगमन से हमारे राष्ट्रीय और घरेलू कोच, खिलाड़ियों और स्टाफ को उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।"

स्टीड ने पुरुष राष्ट्रीय टीम के हेड कोच के रूप में 2021 में पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता। उनकी कोचिंग में न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत में 3-0 से टेस्ट सीरीज जीती।

गैरी स्टीड ने सबसे पहले 2004-2009 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) में बतौर कोच डेवलपमेंट मैनेजर काम किया। इसके बाद 2005-06 में एनजेडसी अकादमी में असिस्टेंट कोच बने। 2009-2012 तक न्यूजीलैंड महिला टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली।

इसके बाद स्टीड 2012-2018 तक कैंटरबरी टीम के हेड कोच और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहे। साल 2018 में उन्होंने न्यूजीलैंड पुरुष सीनियर टीम के हेड कोच का पद संभाला।