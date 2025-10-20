खेल

ग्राहम पॉटर स्वीडन के नए हेड कोच नियुक्त

Oct 20, 2025, 11:05 AM

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्ट हैम के पूर्व मैनेजर ग्राहम पॉटर को स्वीडन का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। पॉटर को यह जिम्मेदारी अस्थायी रूप से सौंपी गई है, ताकि वह स्वीडन की फीफा विश्व कप क्वालीफिकेशन में कमजोर प्रदर्शन कर रही टीम की उम्मीदों को फिर से जीवित कर सकें।

50 वर्षीय पॉटर ने अपनी नई भूमिका को लेकर कहा, "स्वीडन के पास शानदार खिलाड़ी हैं, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। मेरा काम ऐसी परिस्थितियां तैयार करना होगा, जिससे हम एक टीम के रूप में सर्वोच्च स्तर पर प्रदर्शन करें और अगले साल गर्मियों में स्वीडन को विश्व कप तक पहुंचा सकें।"

जॉन डाहल टॉमसन की बर्खास्तगी के बाद से स्वीडन के पास हेड कोच नहीं था। टॉमसन को 13 अक्टूबर को कोसोवो से 1-0 की हार के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। इस परिणाम ने ग्रुप बी से टीम की स्वतः क्वालीफिकेशन की उम्मीदों को खत्म कर दिया है।

हालांकि, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 2024-25 यूईएफए नेशंस लीग में शानदार प्रदर्शन की बदौलत स्वीडन के पास शीर्ष दो में जगह न बनाने के बावजूद प्ले-ऑफ में पहुंचने की संभावना है। स्वीडन ने यूईएफए नेशंस लीग में अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

पॉटर वेस्ट हैम में एक मुश्किल कार्यकाल के बाद स्टॉकहोम पहुंचे हैं, जहां उन्हें सितंबर के अंत में बर्खास्त कर दिया गया था।

हैमर्स ने 2025–26 प्रीमियर लीग सीजन के छह मैचों में केवल एक ही जीत दर्ज की थी, जिससे टीम रेलीगेशन जोन में थी। जनवरी में क्लब में शामिल होने के बाद, पॉटर ने 23 मुकाबलों में सिर्फ छह जीत हासिल की थी।

इसके बावजूद, पॉटर स्वीडिश फुटबॉल में एक सम्मानित शख्सियत बने हुए हैं। उन्होंने ओस्टरसंड को स्वीडन की चौथी श्रेणी से सिर्फ चार सीजन में ऑलस्वेन्स्का तक पहुंचाया और 2017 में स्वेंस्का कपेन जीता।

पॉटर के कोचिंग करियर में स्वानसी सिटी और ब्राइटन में सफल कार्यकाल भी शामिल है, इससे पहले 2022 में चेल्सी में एक संक्षिप्त और चुनौतीपूर्ण कार्यकाल भी शामिल है।

स्वीडन को उम्मीद होगी कि पॉटर अपनी जादुई छाप फिर से छोड़ सकें और क्वालीफाइंग अभियान में टीम को मजबूती से आगे ले जाएं।

--आईएएनएस

आरएसजी

