गुरबाज, जादरान का अर्धशतक, अफगानिस्तान ने तीसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 9 रन से हराया

हरारे, 2 नवंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच रविवार को हरारे में सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेला गया। हाईस्कोरिंग मैच में अफगानिस्तान ने 9 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। सलामी बल्लेबाजों रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पहले विकेट के लिए 15.4 ओवर में 159 रन की विस्फोटक साझेदारी की। गुरबाज ने 48 गेंद पर 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 92 रन की पारी खेली। गुरबाज महज 8 रन से अपना शतक चूक गए। गुरबाज के आउट होने के बाद जादरान भी आउट हो गए। जादरान ने 49 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 60 रन की पारी खेली।

सेदिकुल्लाह अटल ने 15 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाए। शाहीदुल्लाह 8 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हुए। नबी 1 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 210 रन बनाए।

211 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने 31 गेंद पर 47, कप्तान सिकंदर रजा ने 29 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 51, रेयान बर्ल ने 15 गेंद पर 37 और टी मुसेकिवा ने 17 गेंद पर 28 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की। लेकिन, अन्य बल्लेबाजों के उपयोगी अंशदान न करने की वजह से टीम 20 ओवर में 201 रन पर सिमट गई। चारों बल्लेबाजों को छोड़ कोई बल्लेबाज दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सका।

अफगानिस्तान के लिए अब्दुल्ला अहमदजई ने 3, फजलहक फारुकी और फरीद अहमद ने 2-2, मुजीब उर रहमान और नबी ने 1-1 विकेट लिए। इस मैच में राशिद खान नहीं खेले। उनकी जगह कप्तानी इब्राहिम जादरान ने की। रहमानुल्लाह गुरबाज प्लेयर ऑफ द मैच और इब्राहिम जादरान प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

--आईएएनएस

पीएके/