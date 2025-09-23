खेल

'गनशॉट सेलिब्रेशन' पर पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान की बदजुबानी- 'मुझे परवाह नहीं...'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 01:28 AM

आबू धाबी, 22 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ अपने 'गनशॉट सेलिब्रेशन' पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि इस तरह का सेलिब्रेशन उनकी पूर्व योजना का हिस्सा नहीं था। यह उसी पल हुआ था। सलामी बल्लेबाज के मुताबिक, उन्हें परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे देखते हैं।

साहिबजादा फरहान भारत के खिलाफ रविवार को खेले गए सुपर-4 मुकाबले में अर्धशतक जमाने वाले इकलौते पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। अर्धशतक जड़ने के बाद, फरहान ने बल्ले से 'गनशॉट सेलिब्रेशन' किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

पाकिस्तान ने 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 का अगला मुकाबला खेलना है, जिससे पहले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरहान ने बताया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।

साहिबजादा फरहान ने कहा, "मैं अर्धशतक लगाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है। आपको जहां भी खेलना हो, आक्रामक खेलना चाहिए। जरूरी नहीं कि वह भारत के ही खिलाफ हो। आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा कि हमने भारत के विरुद्ध मुकाबले में खेला।"

भले ही साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम 171/5 से आगे नहीं बढ़ सकी।

साहिबजादा फरहान के अलावा, पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21-21 रन की पारी खेली, जबकि फहीम अशरफ 20 रन बना सके। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए।

इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 74 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन टीम के खाते में जोड़े।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...