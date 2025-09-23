'गनशॉट सेलिब्रेशन' पर आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान को लताड़ा, 'आप पतंग उड़ा रहे हैं...'

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विवादास्पद जश्न मनाने पर तीखी आलोचना की है।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ दुबई में अर्धशतक जमाने के बाद 'गनशॉट सेलिब्रेशन' किया था। दूसरी ओर, हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ '6-0' का इशारा किया। इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ से प्लेन के गिरने जैसा इशारा भी किया।

आकाश चोपड़ा ने फरहान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह जश्न तब भी मनाया, जब उनका स्ट्राइक रेट 129 का था। अपने 'एक्स' हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कहा, "129 के स्ट्राइक रेट के साथ यह जश्न? एक तरफ राफेल उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप पतंग उड़ाकर जश्न मना रहे हैं।"

जब भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा था, तब स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने हूटिंग की। इस दौरान हारिस रऊफ हाथ से विमान के उड़ान भरने और उतरने का इशारा करते हुए नजर आए थे।

उनके इस व्यवहार पर चोपड़ा ने कहा, "हारिस का प्लेन उड़ान भरता है और गिर जाता है। सच्चाई ये है कि अगर यह मैच टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होता, तो यहां पर पाकिस्तान कहता कि हम जीत गए हैं। यहां 11 खिलाड़ियों की बात है, वहां 11 एयरबेस की बात थी। सच्चाई यही है कि आपको धोया गया है।"

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। 14 सितंबर को 7 विकेट से मुकाबला गंवाने के बाद पाकिस्तानी टीम को 21 सितंबर को भारत के विरुद्ध 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

दुबई में सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 7 गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया।

--आईएएनएस

आरएसजी