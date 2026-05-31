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गुलवीर सिंह चार मिनट से कम समय में एक मील दौड़ने वाले पहले भारतीय बने

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 31, 2026, 06:35 AM

क्लीवलैंड, 30 मई (आईएएनएस)। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता, 27 वर्षीय गुलवीर सिंह, शनिवार को 24वें वार्षिक म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में चार मिनट से कम समय में एक मील दौड़ने वाले पहले भारतीय धावक बन गए। यह वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट यूएसए के क्लीवलैंड कैंपस स्थित ली यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था।

गुलवीर सिंह ने शनिवार को पुरुषों की 1 मील प्रो इवेंट में 3:55.63 सेकंड का शानदार समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। यूएसए का प्रतिनिधित्व कर रहे 20 वर्षीय क्रिस्टोफर नाइट 3:59.72 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि यूएसए के ही 21 वर्षीय ट्रिस्टन ट्रेविनो 4:00.27 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

यूएसए में रह रहे यह भारतीय स्टार लंबी दूरी के धावक, आगामी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों और जापान में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं।

सेना के यह धावक 5,000 मीटर ट्रैक दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़ने वाले भी पहले भारतीय हैं। पुरुषों की 5,000 मीटर इंडोर दौड़ में उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12:59.77 सेकंड है, जो उन्होंने पिछले साल यूएसए में बनाया था। गुलवीर सिंह के नाम पुरुषों की 10,000 मीटर ट्रैक दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड (27:00.22) भी है।

गुलवीर के इस शानदार प्रयास ने देश और विदेश में विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय एथलीटों द्वारा रिकॉर्ड तोड़ने के सिलसिले को जारी रखा है।

भारत की प्रतिभाशाली ऊंची कूद की एथलीट पूजा ने शुक्रवार को हांगकांग में चल रही 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड में सुधार किया। 1.93 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीतने के अपने सफर में, पूजा ने 2012 में सहाना कुमारी द्वारा बनाए गए 1.92 मीटर के एक दशक पुराने नेशनल रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। शुक्रवार को पूजा का प्रदर्शन उज्बेकिस्तान की स्वेतलाना राडजिविल द्वारा 2006 में बनाए गए पिछले एशियन अंडर-20 मीट रिकॉर्ड (1.90 मीटर) से भी बेहतर था।

कुछ दिन पहले रांची में हुए फेडरेशन कप में, गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने और उन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया।

--आईएएनएस

पीएके

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