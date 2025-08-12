ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में दो बड़े रिकॉर्ड बनाने के करीब

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहला मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। दूसरा मैच मंगलवार को खेला जाना है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के पास सीरीज के बचे दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए दो बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका है।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 में सबसे ज्यादा कैच डेविड वॉर्नर ने लिए हैं। वॉर्नर ने 62 कैच लिए हैं। मैक्सवेल 122 मैचों में 61 कैच पकड़ चुके हैं। अगर साउथ अफीका के खिलाफ सीरीज के बाकी दो मैचों में मैक्सवेल दो कैच ले लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन जाएंगे। पहले टी20 में मैक्सवेल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था।

मैक्सवेल ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 145 छक्के लगाए हैं। अगर अगले 2 मैचों में वे पांच छक्के लगाने में कामयाब रहे, तो वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में मैक्सवेल सिर्फ 1 रन बना सके थे।

ग्लेन मैक्सवेल का टी20 करियर बेहतरीन रहा है, और वह इस फॉर्मेट में दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के माध्यम से कभी भी वह मैच को ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं।

36 साल के मैक्सवेल ने 122 मैचों की 112 पारियों में 5 शतक और 11 अर्धशतक लगाते हुए 2,755 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 145 रन है। इसके अलावा उन्होंने 47 विकेट भी लिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन डेविड वॉर्नर (3,277) ने बनाए हैं। दूसरे नंबर पर आरोन फिंच (3,120) हैं। मैक्सवेल तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि, सर्वाधिक शतक और सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड मैक्सवेल के नाम है। इसमें जल्द सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके/एएस