ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी पारी, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने केर्न्स में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है।

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 17 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगले मुकाबले को 53 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली। इसी के साथ तीसरा मुकाबला निर्णायक बन चुका था।

तीसरे टी20 मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सात विकेट खोकर 172 रन बनाए। टीम 49 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी, जिसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

ब्रेविस 26 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में छह छक्के और एक चौका शामिल रहा। इसके अलावा स्टब्स ने 25 रन की पारी खेली, जबकि रासी वैन डर डुसेन ने 26 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से नाथन एलिस ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि जोश हेजलवुड और एडम जांपा ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर ली। टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के बीच आठ ओवरों में 66 रन की साझेदारी हुई। हेड 19 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद मार्श ने मोर्चा संभाला। कप्तान 37 गेंदों में पांच छक्कों और तीन चौकों के साथ 54 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, ग्लेन मैक्सवेल ने 36 गेंदों में दो छक्कों और आठ चौकों की मदद से 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

साउथ अफ्रीका की तरफ से कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके, जबकि क्वेना मफाका और कगिसो रबाडा को दो-दो विकेट हाथ लगे। एक विकेट कप्तान एडन मार्करम ने लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए मैक्सवेल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि टिम डेविड 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे।

--आईएएनएस

आरएसजी