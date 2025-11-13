ग्लेन फिलिप्स: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी से पहले घरेलू क्रिकेट में फॉर्म और फिटनेस तलाशेंगे

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स इंजरी से रिकवर करने के बाद ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर फिलिप्स बेहद सतर्क हैं। फिलिप्स को जुलाई में मेजर लीग क्रिकेट के दौरान वाशिंगटन फ्रीडम के लिए खेलते हुए कमर में चोट लगी थी।

ईएसपीएन की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिप्स ने कहा, "जब आप कमर की चोट का इलाज कराते हैं तो रिकवरी में समय लगता है। मैं अब वास्तव में मजबूत महसूस कर रहा हूं और अपनी क्षमता को बढ़ाने और किसी न किसी स्तर पर खेलने के लिए तैयार होना चाहता हूं।"

फिलिप्स ने कहा, "हम हमेशा जल्दी वापसी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं सामान्य नहीं हो पाता और वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाता जैसा मैं करता हूं, तो फिर वापसी मुश्किल है। अगर मैं मैदान पर अपना शत-प्रतिशत नहीं दे पाता हूं, तब तक नहीं खेल सकता।"

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी पर फिलिप्स ने कहा, "इसकी कोई तारीख तय नहीं है। हम बस चीजों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ब्लैक कैप्स की तरफ लौटने से पहले मैं ओटागो के लिए खेलूंगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले आपको निश्चित रूप से एक माहौल में चीजों को परखना होता है। जब आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको हर मैच में जितना हो सके उतना देना होता है, और जब तक मैं इसके लिए तैयार नहीं हो जाता, हम आगे बढ़ते रहेंगे।"

फिलिप्स न्यूजीलैंड टीम में वापसी से पहले घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित करेंगे।

ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। फिलिप्स मौजूदा समय के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के साथ-साथ विकेटकीपिंग भी करते हैं। ग्लेन फिलिप्स की गिनती मौजूदा समय के श्रेष्ठतम क्षेत्ररक्षक के तौर पर भी होती है। उनके लिए कैच फैंस को हैरान करते हैं।

तीनों फॉर्मेट खेलने वाले और न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन को संतुलित करने वाले फिलिप्स का करियर इंजरी की वजह से बुरी तरह प्रभावित रहा है।

28 साल के इस खिलाड़ी ने 15 टेस्ट, 44 वनडे और 83 टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट में 728 रन और 31 विकेट, वनडे में 1112 रन और 16 विकेट और टी20 में 1,929 रन और 6 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। न्यूजीलैंड के लिए आखिरी बार फिलिप्स 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले थे।

--आईएएनएस

पीएके