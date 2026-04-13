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गोल्फर रोरी मैकलॉय ने लगातार दूसरा मास्टर्स खिताब जीता, अमेरिका के स्कॉटी शेफलर को दी शिकस्त

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 09:31 AM

ऑगस्टा, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैकलॉय ने दुनिया के नंबर 1 अमेरिका के स्कॉटी शेफलर को एक शॉट से हराकर लगातार दूसरा मास्टर्स टाइटल जीता। इस जीत के साथ ही मैकलॉय लगातार दो मास्टर्स टाइटल जीतने वाले सिर्फ चार खिलाड़ियों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गए हैं। वह 2001-02 में टाइगर वुड्स के बाद यह कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं।

रोरी मैकलॉय ने शानदार खेल दिखाते हुए टूर्नामेंट 12-अंडर-पार पर खत्म किया। उन्होंने आखिरी राउंड 71 स्कोर के साथ पूरा किया और पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर राउंड में कभी न कभी बढ़त बनाए रखी। पिछले साल उन्होंने द मास्टर्स जीतकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था, जिसमें उन्हें 10 साल से ज्यादा समय लगा। हालांकि इस बार उन्होंने सिर्फ एक साल में ही फिर से जीत हासिल कर ली और अपने नाम एक और 'ग्रीन जैकेट' जोड़ी।

रोरी मैकलॉय ने कहा कि ग्रैंड स्लैम पूरा करने के दबाव ने पिछले साल को खास तौर पर मुश्किल बना दिया था, लेकिन उन्हें यह समझ में आया कि हालात कैसे भी हों, मास्टर्स जीतना हमेशा एक मुश्किल काम होता है। जीत के बाद उन्होंने कहा, "मुझे लगा था कि पिछले साल जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं मास्टर्स और ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहा था। फिर इस साल मुझे एहसास हुआ कि मास्टर्स जीतना वाकई बहुत मुश्किल है।"

नौ होल में दो शॉट के फायदे के साथ उतरे ब्रिटिश गोल्फर जस्टिन रोज चार बोगी के साथ लड़खड़ा गए और आखिर में टायरेल हैटन, रसेल हेनले और कैमरन यंग के साथ 10-अंडर पर तीसरे स्थान पर रहे। जस्टिन अगर खिताब को अपने नाम करने में सफल रहते, तो वह चैंपियन बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होते।

रोज पिछले साल एक प्लेऑफ में भी रोरी मैकलॉय से पीछे रह गए थे। 18वें होल पर एक शॉट ज्यादा (बोगी) करने के बावजूद रॉरी बढ़त बनाए रखने में सफल रहे। वहीं, स्कॉटी शेफलर ने शानदार खेल दिखाते हुए आखिरी राउंड 68 स्कोर के साथ पूरा किया। उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी बनाया। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद द मास्टर्स के आखिरी 36 होल बिना एक भी बोगी के खत्म करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बावजूद, रोरी मैकलॉय अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहे और आगे रहे।

इस जीत से रोरी मैकलॉय की कुल मेजर चैंपियनशिप जीत छह हो गई हैं, जिससे वह निक फाल्डो के बराबर आ गए हैं, जो मेजर में दूसरे सबसे सफल यूरोपीय गोल्फर हैं। फाल्डो और रोरी मैकलॉय से आगे अब सिर्फ हैरी वार्डन हैं। मैकलॉय ने कहा कि टूर्नामेंट जीतना अब उतना आसान नहीं है जितना उनके करियर की शुरुआत में हुआ करता था, जिससे यह पता चलता है कि यह खेल कितना मुश्किल हो गया है।

--आईएएनएस

एसएम/वीसी

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