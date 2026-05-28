गोल्फ: दीक्षा, प्रणवी की नजरें फ्रांस में जबरा लेडीज ओपन में अच्छा प्रदर्शन करने पर

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स के नेतृत्व में भारतीय महिलाएं यूरोपियन टूर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगी। चार भारतीय गोल्फर इस सप्ताह फ्रांस में जबरा लेडीज ओपन में खेलेंगी। खूबसूरत एवियन रिजॉर्ट गोल्फ क्लब में उनके साथ अवनी प्रशांत और हिताशी बख्शी भी होंगी।

भारतीयों में, दीक्षा 2026 के कैंपेन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अच्छी फॉर्म में हैं। बाएं हाथ की यह खिलाड़ी इस साल पहले ही दो टॉप-10 फिनिश और दो और टॉप-20 परिणाम हासिल कर चुकी हैं, साथ ही 10 स्टार्ट में सात कट भी हासिल कर चुकी हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें लेडीज यूरोपियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट स्टैंडिंग में 21वें स्थान पर पहुंचा दिया है।

दीक्षा पिछले सप्ताह लल्ला मेरिएम कप में भी ज्यादा तेज दिखीं, जहां उन्होंने एक और टॉप-20 फिनिश हासिल किया। धीरे-धीरे आत्मविश्वास बढ़ने के साथ, दो बार की एलईटी विजेता अपनी हालिया मोमेंटम को खिताब की चुनौती में बदलने की उम्मीद करेंगी। इस सीजन में उनका सबसे अच्छा परिणाम ऑस्ट्रेलियन विमेंस क्लासिक में टाई-पांचवां स्थान रहा है।

इस बीच, प्रणवी अपने बेस्ट फॉर्म में लौटने के संकेत दे रही हैं। वह पिछले सप्ताह मोरक्को में टॉप-10 में जगह बनाने से चूक गईं और मुश्किल फाइनल राउंड के बाद टाई-17वें स्थान पर रहीं। फिर भी, यह सीजन में उनका दूसरा टॉप-20 फिनिश था और इसने पूरे साल उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिखाया।

मैसूर की गोल्फर ने इस सीजन में अपने 10 स्टार्ट में से सात में कट बनाया है और अभी एलईटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में 49वें स्थान पर हैं। वह फ्रांस में एक मजबूत सप्ताह के साथ उस रैंकिंग में सुधार करना चाहेंगी।

अवनी प्रशांत, जो इस सीजन में अभी भी एक ब्रेकथ्रू फिनिश की तलाश में हैं, ने 2026 में अब तक नौ इवेंट में हिस्सा लिया है। उनकी सबसे अच्छी कोशिश पीआईएफ सऊदी लेडीज इंटरनेशनल में टाई-39वें स्थान पर रहना है।

हिताशी बख्शी, इस फील्ड में एक और होनहार भारतीय, एलईटी पर एक अनियमित रूकी सीजन से गुजरी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। 21 साल की इस खिलाड़ी का इस साल का सबसे अच्छा परिणाम ऑस्ट्रेलियन डब्ल्यूपीजीए चैंपियनशिप में टॉप-10 में जगह बनाना रहा। वह ऑर्डर ऑफ मेरिट स्टैंडिंग में टॉप 100 में शामिल भारतीयों में भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

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