गोल्फ: स्विट्जरलैंड में वीर अहलावत शीर्ष भारतीय, 28वें नंबर पर रहे

ल्यूसर्न, 5 जून (आईएएनएस)। स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में गोल्फ सेम्पाच में स्विस चैलेंज के पहले राउंड के आखिर में वीर अहलावत शीर्ष भारतीय रहे। अहलावत ने 2-अंडर 69 का कार्ड बनाकर टी-28 पर जगह बनाई, जबकि अर्जुन प्रसाद 1-अंडर 71 के साथ एक शॉट पीछे रहकर टी-41 पर रहे।

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अन्य भारतीयों में सप्तक तलवार का दिन खराब रहा और 3-ओवर 74 का कार्ड बनाकर वह टी-110 पर रहे। डेनमार्क के क्रिस्टोफर ब्रिंग ने बोगी-फ्री 7-अंडर 64 का कार्ड बनाकर फील्ड में टॉप किया। वह चार खिलाड़ियों हेडन बैरन, जॉर्ज ब्लूर, टैडीस टेटक और टोबियास ईडन से एक शॉट आगे थे।

पिछले साल मेन डीपी वर्ल्ड टूर खेलने वाले अहलावत अपना समय होटल प्लानर टूर और डीपी वर्ल्ड टूर के बीच बांट रहे हैं। उन्होंने अपना शुरुआती राउंड बैक नाइन से शुरू किया और टर्न पर 1-ओवर पार थे। उन्होंने अपने राउंड की शुरुआत में ही 11वें और 14वें होल पर बोगी और 17वें होल पर एक बर्डी के साथ शॉट गंवा दिए थे।

फ्रंट नाइन पर, अहलावत ने छह होल में चार बर्डी लगाईं, जिसकी शुरुआत दूसरे होल पर एक बर्डी से हुई। दिन की उनकी तीसरी और आखिरी बोगी छठे होल पर थी। उन्होंने दिन का अंत पांच बर्डी और तीन बोगी के साथ किया।

अर्जुन प्रसाद ने बैक नाइन से शुरुआत की और 13वें और 15वें होल पर बर्डी के साथ शुरुआती बढ़त बनाई, फिर 16वें और 18वें होल पर शॉट गंवाकर टर्न पर इवन पार पर आ गए। पहले होल पर फ्रंट नाइन पर एक शुरुआती बर्डी ने उन्हें तीसरे होल पर एक शॉट गंवाने से पहले बिलो पार पर वापस जाने दिया।

प्रसाद ने छठे होल पर बर्डी बनाई और सातवें होल पर दिन की अपनी आखिरी बोगी की। उन्होंने नौवें होल पर देर से बर्डी बनाकर राउंड खत्म किया और दिन का अंत 1-अंडर 70 पर किया। वह अभी लीडरबोर्ड पर टी-41 पर हैं।

तलवार के लिए इस सप्ताह की शुरुआत मुश्किल रही क्योंकि उन्होंने 3-ओवर 74 का कार्ड बनाया और लीडरबोर्ड पर टी-110 पर आ गए। तलवार ने अपने दिन की शुरुआत फ्रंट नाइन से की और चौथे होल पर दिन की अपनी एकमात्र बर्डी बनाई, फिर आठवें होल पर बोगी के साथ शॉट ड्रॉप किए, इसके बाद 12वें होल पर डबल बोगी और 18वें होल पर बोगी की।

क्रिस्टोफर ब्रिंग ने अपने दिन की शुरुआत फ्रंट नाइन से की और पहले सात होल में चार बर्डी बनाईं, फिर अगले छह होल में पार बनाया। ब्रिंग ने आखिरी पांच होल में तीन और बर्डी बनाकर दिन का अंत 7-अंडर 64 पर किया। 6-अंडर पार के साथ दूसरे स्थान के लिए चार खिलाड़ी बराबर हैं।

--आईएएनएस

पीएके