गोल्फ: करनदीप कोचर ने इंटरनेशनल सीरीज में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया

चिबा, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के गोल्फर करनदीप कोचर को जापान के चिबा में इंटरनेशनल सीरीज जापान के तीसरे राउंड में चौथा स्थान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इस सीरीज के तीसरे राउंड में कोचर ने 2-ओवर 73 का स्कोर बनाया। इसके बाद उनका कुल स्कोर 8-अंडर 205 रहा, जो जापान के शुगो इमाहिरा और कोरिया के होंगटेक किम से दो शॉट पीछे है। इमाहिरा और किम इस राउंड में 10-अंडर 203 के स्कोर पर लीड कर रहे हैं।

कोचर ने दूसरे होल पर बर्डी से अच्छा शुरू किया लेकिन तीसरे और चौथे होल पर बोगी बनने से उनका स्कोर बिगड़ गया। छठे होल पर करनदी ने बर्डी से वापसी की कोशिश की, लेकिन वह 9वें और 12वें होल पर फिर से स्ट्रोक गंवाए बैठे। 14वें होल पर बर्डी और 17वें होल पर बोगी बनाने के बाद उन्होंने दिन का खेल 2-ओवर पर समाप्त किया।

लीडर किम ने तीसरे दिन भी अपनी बढ़त बनाए रखी। उन्होंने 72 का स्कोर किया और कुल 10-अंडर पर बने रहे। इमाहिरा ने 71 का स्कोर किया और किम के बराबर शीर्ष पर पहुंचे। कोरिया के यूबिन जंग 71 का स्कोर बनाकर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस स्मिथ और कोचर उनसे एक शॉट पीछे हैं।किम ने कहा कि शुरुआती नौ होल्स में उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन पिछले नौ होल्स में हवा के कारण मुश्किल हुई। किम के अनुसार, उनका लक्ष्य एशियन टूर में दूसरी जीत हासिल करना है। इमाहिरा को पिछले नौ होल्स पर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा; 14वें और 15वें होल पर उनके कुछ शॉट्स खराब रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बर्डी बनाकर वापसी की। वह इस खिताब को जीतने वाले जापान के पहले खिलाड़ी बनना चाहते हैं।

23 साल के जंग ने कहा कि शुरुआत में कुछ पुट चूक गए और हवा तेज होने लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अंत में अच्छे स्कोर से राउंड पूरा किया। जंग और किम के अलावा, इमाहिरा भी आखिरी दिन मुकाबले में हिस्सा लेंगे। पिछले साल इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया के लुकास हर्बर्ट ने जीत हासिल की थी। जापान गोल्फ टूर ऑर्गनाइजेशन में 10 जीत हासिल करने वाले और 2018 से लगातार जेजीटीओ मनी लिस्ट का खिताब जीतने वाले इमाहिरा इस टूर्नामेंट के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी।

इस सीजन में ट्रैविस स्मिथ की वापसी से लीडरबोर्ड और रोमांचक हो गया है। पहले दो इवेंट्स में तीसरे और पांचवें स्थान पर रहने के बाद, जंग एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान पर हैं। चिबा में आखिरी दिन काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि लीडरबोर्ड पर टॉप 25 खिलाड़ियों के बीच सिर्फ चार शॉट का फासला है।

--आईएएनएस

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