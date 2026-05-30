गोल्फ: जाब्रा लेडीज ओपन में दीक्षा डागर की शानदार शुरुआत, संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंचीं

एवियन-लेस-बैंस (फ्रांस), 29 मई (आईएएनएस)। भारत की दीक्षा डागर ने 'जाब्रा लेडीज ओपन गोल्फ चैंपियनशिप' में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए 4-अंडर 67 का शानदार स्कोर बनाया। इसी के साथ दीक्षा फ्रांस में खेले गए शुरुआती राउंड के बाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं।

दो बार की लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) विजेता दीक्षा ने इंग्लैंड की हन्ना स्क्रीन और हन्ना बर्क के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान साझा किया। वह नॉर्वे की डोरोथिया फोरब्रिगड से सिर्फ एक शॉट पीछे थीं; फोरब्रिगड ने 5-अंडर 66 का स्कोर बनाकर बढ़त बना ली थी। दीक्षा ने एवियन रिजॉर्ट गोल्फ क्लब में अपने बेहतरीन राउंड में से एक खेलते हुए एक बोगी के मुकाबले पांच बर्डी बनाईं।

इस भारतीय स्टार ने अपने आखिरी दो होल (चौथे और पांचवें) पर बर्डी बनाकर शानदार तरीके से अपना राउंड खत्म किया, और दूसरे राउंड में जाने से पहले खुद को मुकाबले में मजबूती से स्थापित कर लिया।

अवनी प्रशांत दूसरी सबसे बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने 1-ओवर 72 का स्कोर बनाकर 36वें स्थान पर बराबरी की। उनके राउंड में पांच बर्डी शामिल थीं, लेकिन तीन बोगी और एक ट्रिपल बोगी के कारण उनके स्कोर को नुकसान पहुंचा।

हालांकि, प्रणवी उर्स और हिताशी बख्शी के लिए शुरुआती दिन मुश्किल भरे रहे, अब उन्हें 'कट' में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रणवी ने 4-ओवर 75 का स्कोर बनाकर 89वें स्थान पर बराबरी की, जबकि हिताशी को 8-ओवर 79 का स्कोर बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे वह 123वें स्थान पर पहुंच गईं।

प्रणवी ने 15वें होल से शुरुआत की। उनका राउंड काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसमें तीन बर्डी, 5 बोगी और एक डबल बोगी शामिल थी। 16वें होल पर शुरुआती बोगी के बाद, उन्होंने 18वें होल पर बर्डी बनाकर वापसी की, लेकिन पहले होल पर एक और शॉट गंवाने के कारण वह फिर से पिछड़ गईं।

तीसरे और चौथे होल पर लगातार बोगी, फिर पांचवें होल पर डबल बोगी ने उन्हें लीडरबोर्ड में नीचे धकेल दिया, हालांकि उन्होंने सातवें और 11वें होल पर बर्डी लगाकर वापसी की कोशिश की। 13वें होल पर आखिरी बोगी के साथ उनका दिन निराशाजनक अंदाज में समाप्त हुआ।

लीडर डोरोथिया फोरब्रिगड अपने पहले एलईटी खिताब की दौड़ में हैं। इस नॉर्वेजियन खिलाड़ी ने अपने शानदार शुरुआती प्रदर्शन में छह बर्डी के साथ केवल एक बोगी बनाई। इंग्लैंड की हन्ना स्क्रीन और हन्ना बर्क भी दीक्षा के 4-अंडर 67 के स्कोर की बराबरी करके मुकाबले में मजबूती से बनी हुई हैं।

--आईएएनएस

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