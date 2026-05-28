गोल्फ: भाटिया और थीगाला कोलोनियल में भारतीय-अमेरिकी चुनौती की अगुवाई करेंगे

फोर्ट वर्थ (टेक्सास), 27 मई (आईएएनएस)। भारतीय-अमेरिकी स्टार अक्षय भाटिया और साहिल थीगाला इस सप्ताह मशहूर कोलोनियल कंट्री क्लब में चार्ल्स श्वाब चैलेंज में हिस्सा लेंगे।

भारतीय मूल के गोल्फर पीजीए टूर पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहे हैं, इसलिए सभी की नजरें इन खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। ये दोनों ही खिलाड़ी टूर के सबसे ऐतिहासिक पड़ावों में से एक के लिए एकत्रित हुए मजबूत खिलाड़ियों के बीच मुकाबला करने में सक्षम हैं।

महज 24 वर्षीय भाटिया ही तीन बार पीजीए टूर जीत चुके हैं। वह कोलोनियल में अपनी उस शानदार लय को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसने उन्हें इस सीजन की शुरुआत में एक 'सिग्नेचर इवेंट' में जीत दिलाई थी। हालांकि हाल के हफ्तों में उनके नतीजे थोड़े फीके रहे हैं, फिर भी यह बाएं हाथ का खिलाड़ी टूर के सबसे रोमांचक खिलाड़ियों में से एक बना हुआ है और उसने बार-बार मुश्किल हालात से उबरकर वापसी करने की अपनी काबिलियत साबित की है।

भाटिया के लिए कोलोनियल में पिछले नतीजे मिले-जुले रहे हैं। तीन बार खेलने के बावजूद वह सिर्फ एक बार टॉप-25 में जगह बना पाए हैं, लेकिन अगर वह सप्ताह की शुरुआत में ही अपनी लय पकड़ लेते हैं, तो इस मुश्किल कोर्स का डिजाइन उनकी रचनात्मक शॉट-मेकिंग शैली के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। भाटिया की आक्रामक शैली और दबाव में भी शांत रहने का आत्मविश्वास उन्हें हर बार एक मजबूत दावेदार बनाता है, जब भी वह अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में होते हैं।

दूसरी तरफ, थीगाला 2023 में अपनी पहली बड़ी जीत के बाद से अपने दूसरे पीजीए टूर खिताब की तलाश में हैं। कैलिफोर्निया के इस खिलाड़ी ने पिछले दो सीजन में लगातार लीडरबोर्ड पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

थीगाला ने इस साल कई शानदार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन वह अभी तक किसी भी टूर्नामेंट को पूरी तरह से अपने नाम नहीं कर पाए हैं। हालांकि, उनका हरफनमौला खेल कोलोनियल के क्लासिक डिजाइन के लिए काफी उपयुक्त लगता है।

इस टूर्नामेंट में भारतीय-कनाडाई गोल्फर सुदर्शन येल्लामारजू भी शामिल हैं, जिनकी सफलता की कहानी भारतीय मूल के गोल्फ़रों के बीच सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। इस स्व-प्रशिक्षित पेशेवर गोल्फर ने इस सीजन की शुरुआत में 'द प्लेयर्स चैंपियनशिप' में टॉप-10 में जगह बनाकर कई लोगों को प्रभावित किया था, और अब वह एक बार फिर से दिग्गज खिलाड़ियों से भरे इस टूर्नामेंट में अपनी उसी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे।

वहीं, भारतीय-ब्रिटिश गोल्फर एरॉन राय, जो हाल ही में एरोनिमिंक में पीजीए चैंपियनशिप जीत चुके हैं, इस सप्ताह के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। चार्ल्स श्वाब चैलेंज, जो अब कोलोनियल में अपने 80वें संस्करण में है, उन्होंने इस खेल के कई बड़े नामों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसमें हिस्सा लेने वालों में लुडविग आबर्ग, जस्टिन थॉमस, हिदेकी मात्सुयामा, रसेल हेनली और मौजूदा चैंपियन बेन ग्रिफिन शामिल हैं।

--आईएएनएस

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