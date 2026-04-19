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गोल्फ: अक्षय भाटिया ने आरबीसी हेरिटेज टॉप 20 में बनाई जगह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 10:07 AM

हिल्टन हेड आइलैंड (यूएसए), 18 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका के हिल्टन हेड आइलैंड में खेले जा रहे आरबीसी हेरिटेज में भारतीय मूल के गोल्फर अक्षय भाटिया ने दूसरे राउंड में शानदार वापसी की। उन्होंने 8-अंडर 63 का बेहतरीन स्कोर बनाया, जो उस दिन का सबसे कम स्कोर रहा। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर वह लीडरबोर्ड में 46 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 19वें स्थान पर पहुंच गए।

24 साल के अक्षय ने पहले राउंड में 73 का स्कोर किया था, जिससे उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। हालांकि, दूसरे राउंड में उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाते हुए कुल स्कोर 6-अंडर पार कर लिया, जिससे टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ ही उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। भारतीय खिलाड़ी साहिल थीगाला ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे राउंड में 4-अंडर 67 का स्कोर बनाया और कुल मिलाकर टी-19 पर पहुंच गए। उनके खेल में आक्रामकता साफ दिखी। उन्होंने दो ईगल, तीन बर्डी और तीन बोगी लगाए।

वहीं सुदर्शन येलामाराजू ने भी अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने 5-अंडर 66 का स्कोर किया और कुल 2-अंडर के साथ संयुक्त 46वें स्थान पर पहुंच गए। उनके राउंड का अंत काफी शानदार रहा, जिसमें सुदर्शन ने लगातार चार बर्डी बनाईं। अक्षय भाटिया के राउंड की खास बात यह रही कि उन्होंने कुल 11 बर्डी लगाईं। हालांकि, उनके खेल में एक बोगी और एक डबल बोगी भी शामिल रही, लेकिन उन्होंने जल्दी वापसी करते हुए लगातार अच्छे शॉट लगाए। खासकर आखिरी नौ होल में उन्होंने छह बर्डी बनाकर मैच का रुख बदल दिया।

लीडरबोर्ड की बात करें तो 2023 के चैंपियन मैट फिट्जपैट्रिक 14-अंडर पार के साथ पहले स्थान पर हैं। उन्होंने दूसरे राउंड में बिना कोई गलती किए 8-अंडर 63 का शानदार स्कोर बनाया। उनके पीछे विक्टर होवलैंड हैं, जो 13-अंडर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर हैरिस इंग्लिश 10-अंडर स्कोर के साथ मौजूद हैं। वहीं पहले राउंड के लीडरलुडविग ओबर्ग अब चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। उनके साथ पैट्रिक कैंटले और सेप स्ट्राका भी हैं। दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी स्कॉटी शेफलर 7-अंडर के साथ टी-14 पर हैं, जबकि कैमरन यंग टी-35 पर हैं।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी

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