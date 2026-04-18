गोल्फ: आईजीपीएल साउथ अफ्रीका में शानदार 7-शॉट की जीत, उदयन माने ने खिताबी सूखा खत्म किया

जोहान्सबर्ग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। शीर्ष पेशेवर गोल्फर उदयन माने ने शनिवार को मशहूर रॉयल जोहान्सबर्ग वेस्ट में गगनजीत भुल्लर पर 7-शॉट की आसान जीत दर्ज करते हुए इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) इनविटेशनल साउथ अफ्रीका का खिताब अपने नाम कर लिया।

पहले दिन से ही बढ़त बनाए रखने वाले माने अपने आखिरी राउंड की शुरुआत में दो बोगी के साथ थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया। इस ओलंपियन ने शानदार वापसी करते हुए शेष होल्स पर 7 बर्डी बनाईं और 67 के स्कोर के साथ एक शानदार जीत दर्ज की।

यह जीत माने की फॉर्म में मजबूत वापसी का संकेत है। माने के 65, 64 और 67 के राउंड्स ने उन्हें प्रभावशाली 20-अंडर के स्कोर पर पहुंचाया, जो इस सीजन में अब तक दर्ज किया गया सबसे बेहतरीन कुल स्कोर है।

4 बार के आईजीपीएल चैंपियन भुल्लर 67, 68 और 68 के राउंड्स के बाद 13-अंडर के स्कोर के साथ काफी पीछे दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मानव शाह 12-अंडर के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 3 राउंड्स में सिर्फ 1 बोगी के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, भुल्लर को ग्रीन्स पर चूके हुए मौकों का मलाल रह गया।

माने की जीत का अंतर भी इस सीजन में सबसे बड़ा है, जिससे वह इस साल के तीसरे अलग विजेता बन गए हैं। इससे पहले चंडीगढ़ में भुल्लर और मॉरीशस में सचिन बैसोया जीत चुके हैं। यह पूर्व 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' विजेता के लिए एक लंबे इंतजार का भी अंत है। उनका पिछला खिताब 2021 में आया था। इस जीत के साथ उनके पेशेवर खिताबों की कुल संख्या 12 हो गई है।

छह-शॉट की बढ़त के साथ आखिरी दिन की शुरुआत करते हुए, माने ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए पांचवें और छठे होल पर लगातार बर्डी बनाईं, और फिर नौवें होल पर एक और बर्डी बनाकर अपने राउंड को स्थिर किया। उन्होंने 'बैक नाइन' पर भी अपना दबदबा बनाए रखा और चार और बर्डी जोड़कर एक यादगार हफ्ते का समापन किया।

अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शनों में, शौर्य बिनु ने टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन राउंड खेला और आखिरी दिन शानदार 63 का स्कोर बनाया, जबकि अनुभवी खिलाड़ी शिव कपूर ने 64 के स्कोर से प्रभावित किया। दोनों खिलाड़ी लीडरबोर्ड में काफी ऊपर चढ़े और संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे।

साउथ अफ्रीका के मुसिवालो नेथुन्जवी 9-अंडर के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहकर शीर्ष स्थानीय खिलाड़ी के रूप में उभरे, जबकि करनदीप कोचर आखिरी समय में लड़खड़ाने के कारण 7वें स्थान पर खिसक गए। युवा खिलाड़ी राघव चुघ और हर्षजीत सिंह सेठी संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर रहे, जबकि एलेसियो ग्राजियानी शीर्ष 10 में शामिल होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे। सीजन रैंकिंग में भुल्लर व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके बाद दूसरे स्थान पर बैसोया हैं, जबकि माने की जीत ने उन्हें तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है।

टीम रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। 'अत्री मुंबई' ने माने के शानदार प्रदर्शन के दम पर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। हालांकि 'ग्रीन फ्यूल्स विजाग' ने इस सप्ताह पहला स्थान हासिल किया, लेकिन कुल मिलाकर टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई। वहीं, 'होनर होम्स गुरुग्राम' ने बिनू के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत शानदार बढ़त हासिल की। अब आईजीपीएल का अगला चरण कांगो में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

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