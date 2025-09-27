ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 : अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने टीम का ऐलान किया

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। ग्लोबल चेस लीग अपने बहुप्रतीक्षित तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है। अल्पाइन एसजी पाइपर्स एक मजबूत टीम संयोजन के साथ उतरने को तैयार है। इस बार की टीम में विश्व स्तर के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ नए और रोमांचक टैलेंट भी शामिल होंगे।

प्रतियोगिता का आयोजन 13-24 दिसंबर तक होगा। खास बात यह है कि इस सीजन का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है।

पिछले संस्करण के 'प्लेयर ऑफ द सीजन' आर. प्रज्ञानानंद और वर्तमान विश्व नंबर 1 महिला खिलाड़ी होउ यीफान को टीम ने बरकरार रखा है। उनका अनुभव, निरंतरता और स्टार पावर टीम की नींव साबित होंगे।

इसके अलावा, अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने अपने दल को और मजबूत बनाने के लिए 4 बड़े खिलाड़ियों को जोड़ा है। अमेरिकी ग्रैंडमास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन दावेदार फेबियानो करुआना टीम में आइकॉन प्लेयर के तौर पर शामिल हुए हैं।

सुपर जीएम अनीश गिरी सुपरस्टार मेन के रूप में टीम से जुड़े हैं, जबकि जॉर्जिया की टॉप खिलाड़ी नीनो बाट्सियाशविली सुपरस्टार विमेन के तौर पर टीम का हिस्सा बनी हैं। भारत के उभरते सितारे लियोन ल्यूक मेंडोंका प्रोडिजी स्लॉट में टीम से जुड़े हैं।

अल्पाइन एसजी पाइपर्स के कोच ग्रैंडमास्टर प्रविण थिप्से ने कहा, "हम इस सीजन के लिए चुनी गई टीम से बहुत खुश हैं। फेबियानो करुआना दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक हैं। आर. प्रज्ञानानंद लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनीश गिरी की निरंतरता और अनुभव टीम को और मजबूत बनाता है।"

उन्होंने कहा, "होउ यीफान महिलाओं के शतरंज में अब भी सबसे बड़ा नाम हैं। नीनो बाट्सियाशविली, जिन्होंने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, वह अपने साथ अंतरराष्ट्रीय सफलता का अनुभव लाती हैं। लियोन ल्यूक मेंडोंका भारत की नई पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल मिलाकर, यह संतुलित और मजबूत टीम है। मुझे विश्वास है कि यह एक शानदार सीजन रहेगा।"

एसजी-मीडिया एंटरटेनमेंट के सीईओ महेश भूपति, "ग्लोबल चेस लीग का पहली बार भारत में आना खेल और यहां के बढ़ते प्रशंसकों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हम ऐसी टीमें बनाना चाहते हैं, जो न केवल शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें बल्कि फैंस को प्रेरित करें और नए दर्शकों को खेल के करीब लाएं।"

अल्पाइन एसजी पाइपर्स की टीम

फेबियानो करुआना – आइकॉन प्लेयर

आर. प्रज्ञानानंद – सुपरस्टार मेन (बरकरार)

अनीश गिरी – सुपरस्टार मेन

होउ यीफान – सुपरस्टार वूमेन (बरकरार)

नीनो बाट्सियाशविली – सुपरस्टार वूमेन

लियोन ल्यूक मेंडोंका – प्रोडिजी

--आईएएनएस

आरएसजी